Υπόθεση Επστάιν: Παραιτήθηκε γνωστή Νορβηγή διπλωμάτης

Η πρεσβευτής της Νορβηγίας στην Ιορδανία Μόνα Γιουλ παραιτήθηκε μετά την έναρξη έρευνας για τις φερόμενες σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ανακοίνωσε την Κυριακή το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Είναι μια απόφαση ορθή και απαραίτητη ... Οι επαφές της Γιουλ με τον καταδικασμένο δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων Έπσταϊν κατέδειξαν ένα σοβαρό σφάλμα κρίσης», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρτ Έιντε, υπογραμμίζοντας ότι η διπλωμάτης έλαβε την απόφαση αυτή έπειτα από συζητήσεις με το υπουργείο Εξωτερικών.

Η Γιουλείναι μεταξύ των Νορβηγών, των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊνπου δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αμερικανική δικαιοσύνη.

Τα καθήκοντά της είχαν ανασταλεί προσωρινά τη Δευτέρα για να ερευνηθούν οι φερόμενες σχέσεις της με τον Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, ο Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2019 μέσα στη φυλακή, είχε μεταβιβάσει το ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων στα δύο παιδιά της Γιουλ και του συζύγου της, του διπλωμάτη Τέργε Ροντ-Λάρσεν, ο οποίος είχε συμμετάσχει επίσης στις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες του Όσλο.

Σύμφωνα με τον Έιντε, το υπουργείο θα συνεχίσει να έχει συνομιλίες με την Γιουλ στο πλαίσιο έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για να προσδιορισθεί η έκταση των συναλλαγών τους.

Μιλώντας εξ ονόματος της πελάτισσάς του, ο δικηγόρος Τόμας Σκιέλμπρεντ δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η Γιουλ παραιτήθηκε «επειδή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται την εμποδίζει να ασκήσει με υπεύθυνο τρόπο τα καθήκοντά της» και αποτελεί μια «τεράστια πηγή στρες για την ίδια και την οικογένειά της».

Οι πολιτικοί και βασιλικοί κύκλοι της Νορβηγίας έχουν πληγεί από την υπόθεση Έπσταϊν, κυρίως ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Μπόργκε Μπρέντε και ο πρώην πρωθυπουργός Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ (1996-1997), σε βάρος του οποίου διεξάγεται έρευνα για διαφθορά.

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου της Νορβηγίας, το όνομα της οποίας εμφανίζεται επανειλημμένα στα εκατομμύρια των σελίδων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, δήλωσε την Παρασκευή πως «μετανιώνει βαθιά» για τη «φιλία» της με τον αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία.