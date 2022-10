Συνεχίζεται η αντεπίθεση της Ουκρανίας - Ήττες για Πούτιν στον Νότο

Σημαντική υποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων παρατηρήθηκε σε περιφέρειες της Ουκρανίας, όπως προκύπτει από στρατιωτικό χάρτη που εμφάνισε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης.

Πρόκειται για περιοχές στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας Χερσώνας της νότιας Ουκρανίας, και στην περιφέρεια του Χαρκόβου στην βορειοανατολική Ουκρανία.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 October 2022



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/aZIen0lkqq — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 4, 2022

Στην πρώτη περίπτωση, ο χάρτης δείχνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εγκαταλείψει μεγάλο αριθμό τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Ντουντσάνι, στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου, ενώ ο ουκρανικός στρατός ηγείται μιας αντεπίθεσης σε αυτήν την περιφέρεια.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι Ρώσοι έχουν εγκαταλείψει σχεδόν όλη την ανατολική όχθη του ποταμού Οσκίλ, την τελευταία περιοχή της περιφέρειας που ελέγχουν ακόμη. Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ηττήθηκαν και εκεί από μια ουκρανική αντεπίθεση που διεξήχθη για αρκετές εβδομάδες.

A Kremlin-installed official in the southern Ukrainian region of #Kherson urged residents to remain calm on Tuesday as reports were surfacing that Kyiv's forces were making sweeping gains into Russian-controlled territory ▶️ https://t.co/VAzJo14SKl pic.twitter.com/Ev2EShgHFG — AFP News Agency (@AFP) October 4, 2022

Παρόλα αυτά, ο ρωσικός στρατός δεν ανακοίνωσε αποχώρηση, ούτε σχολίασε αυτή την ορατή στρατιωτική υποχώρηση που εμφανίζεται στους χάρτες.

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Σεπτεμβρίου, η μετάδοση εικόνων στρατιωτικών χαρτών στην ενημέρωση του ρωσικού στρατού είχε επιβεβαιώσει την έκταση της ρωσικής υποχώρησης στην περιοχή του Χαρκόβου.

Σε αυτό το στάδιο, οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν δώσει ακριβείς πληροφορίες για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιφέρεια της Χερσώνας. Εκείνα τα οποία έχουν σημειώσει σε Δελτίο Τύπου που κοινοποίησαν είναι, ότι «ο εχθρός χάνει το ηθικό του. [...] Εγκαταλείπουν τις θέσεις τους και αποσύρονται σε απόσταση ασφαλείας, καταστρέφουν τα αποθέματα πυρομαχικών τους, προσπαθούν να καταστρέψουν τις γέφυρες».

