Υποβρύχιο Titan: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στα συντρίμμια (vid)

Ανθρώπινα λείψανα εκτιμάται ότι εντοπίστηκαν στα συντρίμμια του υποβρυχίου σκάφους Titan σύμφωνα με την Αμερικανική Ακτοφυλακή.

Σύμφωνα με το «sky news» εμπειρογνώμονες της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας θα αναλύσουν τα υποτιθέμενα ανθρώπινα λείψανα που «συλλέχθηκαν προσεκτικά» λίγο μετά την ανάσυρση των συντριμμιών.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι πέντε άνδρες ανάμεσά τους και τρεις Βρετανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους, όταν το υποβρύχιο υπέστη «καταστροφική» κατάρρευση ενώ προσπαθούσε να επισκεφθεί το ναυάγιο του Τιτανικού.

Σε ανακοίνωσή της, η Αμερικανική Ακτοφυλακή ανέφερε: Αμερικανοί εμπειρογνώμονες της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας θα πραγματοποιήσουν επίσημη ανάλυση των υποτιθέμενων ανθρώπινων λειψάνων που έχουν συλλεχθεί προσεκτικά από τα συντρίμμια.

Ο Πλοίαρχος Τζέισον Νοϊμπάουερ, ο οποίος ηγείται της έρευνας για την τραγωδία, πρόσθεσε: «Είμαι ευγνώμων για τη συντονισμένη διεθνή υποστήριξη για την ανάκτηση και τη διατήρηση αυτών των ζωτικών αποδεικτικών στοιχείων. Τα αποδεικτικά στοιχεία θα παράσχουν στους ερευνητές σημαντικές πληροφορίες για την αιτία αυτής της τραγωδίας. Υπάρχει ακόμη σημαντικός όγκος εργασίας που πρέπει να γίνει για να κατανοήσουμε τους παράγοντες που οδήγησαν στην καταστροφική απώλεια του Titan και να βοηθήσουμε να διασφαλιστεί ότι παρόμοια τραγωδία δεν θα επαναληφθεί».

