ΥΠΕΞ Ρωσίας: Οι ΗΠΑ να μην διαπράξουν μοιραίο λάθος με τη Βενεζουέλα απειλώντας τη διεθνή ναυσιπλοΐα

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Πέμπτη ότι ελπίζει η κυβέρνηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να μη διαπράξει ένα «μοιραίο λάθος» σε ό,τι αφορά τη Βενεζουέλα, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία της Μόσχας για αμερικανικές αποφάσεις που, όπως ανέφερε, απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την επιβολή «αποκλεισμού» σε όλα τα δεξαμενόπλοια που τελούν υπό κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ουάσιγκτον να αυξήσει την πίεση προς την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με το Reuters, στην πράξη έχει ήδη επιβληθεί ένα είδος εμπάργκο, μετά την κατάσχεση από τις ΗΠΑ δεξαμενόπλοιου που τελούσε υπό κυρώσεις ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας την προηγούμενη εβδομάδα.

Ως αποτέλεσμα, φορτωμένα πλοία που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου παραμένουν στα χωρικά ύδατα της χώρας, αποφεύγοντας να αποπλεύσουν υπό τον φόβο κατάσχεσης.

«Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία χαρακτηρίζεται από μια ορθολογική και πραγματιστική προσέγγιση, δεν θα διαπράξει ένα μοιραίο λάθος», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Το υπουργείο υπογράμμισε ότι η Βενεζουέλα αποτελεί φιλική χώρα προς τη Ρωσία και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση που θα μπορούσε να έχει «απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο».

Στην ανακοίνωσή της, η Μόσχα επικαλέστηκε τον Σιμόν Μπολίβαρ, τον διακεκριμένο Βενεζουελανό στρατιωτικό ηγέτη που απελευθέρωσε μεγάλο μέρος της Νότιας Αμερικής από αιώνες ισπανικής κυριαρχίας, υπενθυμίζοντας τη θέση του ότι κάθε έθνος έχει το δικαίωμα να επιλέγει τους κυβερνήτες του και ότι τα υπόλοιπα κράτη οφείλουν να σέβονται αυτή την επιλογή.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε επίσης ότι η Ρωσία επιθυμεί την ομαλοποίηση του διαλόγου μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας και επανέλαβε την «αλληλεγγύη της προς τον λαό της Βενεζουέλας απέναντι στις δοκιμασίες που βιώνει».



Η Ρωσία στηρίζει «την πορεία της κυβέρνησης Μαδούρο που αποσκοπεί στην προστασία των εθνικών συμφερόντων και της κυριαρχίας της πατρίδας».