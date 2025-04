ΥΠΕΞ Ουκρανίας: Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει να μιλάει μόνο για ειρήνη και να αρχίσει να ενεργεί αναλόγως

Την ετοιμότητα της Ουκρανίας για να ειρηνευτικές συνομιλίες σε οποιαδήποτε μορφή, επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα την Τετάρτη (30/04), μέσα από ανάρτησή του στο Χ.

Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός υπουργός εξωτερικών τόνισε ότι «μόλις δούμε ότι η Ρωσία είναι πραγματικά προετοιμασμένη για το δύσκολο μονοπάτι προς την ειρήνη, αντί για απλώς λαϊκισμό ειρήνης ή μια σύντομη προπαγανδιστική κατάπαυση του πυρός για την παρέλαση της 9ης Μαΐου», τότε το Κίεβο θα είναι έτοιμο για διαπραγματεύσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αντρίι Σιμπίχα:

Ukraine once again confirms its readiness for peace talks in any format as soon as we see that Russia is truly prepared for the difficult path to peace, rather than just peace populism or a brief propaganda ceasefire for the May 9 parade.



Russia can demonstrate its genuine…