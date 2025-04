ΥΠΕΞ Ουκρανίας για Πούτιν: Ξέρουμε ότι τα λόγια του δεν είναι αξιόπιστα

Δριμεία επίθεση κατά του Ρώσου προέδρου, μετά την ανακοίνωσή του για προσωρινή μονομερή εκεχειρία στον πόλεμο, υπογραμμίζοντας ότι ο Πούτιν αρνήθηκε την πρόταση που αποδέχτηκε η Ουκρανία τον Μάρτιο για μια πλήρη προσωρινή κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες, εξαπέλυσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτησή του στο X.

«Η Ρωσία αρνήθηκε (σ.σ. την εκεχειρία) και η ρωσική άρνηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ήδη διαρκέσει 39 ημέρες. Αντ' αυτού, το καθεστώς της Μόσχας επέβαλε διάφορους όρους και αύξησε την τρομοκρατία κατά της Ουκρανίας, των πολιτών και των πολιτικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα», σημείωσε.

Ο Σιμπίχα πρόσθεσε ακόμη ότι «ο Πούτιν έκανε τώρα δηλώσεις για την υποτιθέμενη ετοιμότητά του για κατάπαυση του πυρός. 30 ώρες αντί για 30 ημέρες. Δυστυχώς, έχουμε μια μακρά ιστορία με τις δηλώσεις του να μην ακολουθούν τις πράξεις του. Ξέρουμε ότι τα λόγια του δεν είναι αξιόπιστα και θα εξετάσουμε τις πράξεις, όχι τα λόγια».

Χαρακτηριστικά, στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Η θέση της Ουκρανίας παραμένει σαφής και συνεπής: Στις 11 Μαρτίου, στη συνάντηση της Τζέντα, συμφωνήσαμε άνευ όρων στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για πλήρη, προσωρινή κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών.

Η Ρωσία απέρριψε την πρόταση και η άρνησή της προς τις ΗΠΑ διαρκεί ήδη 39 ημέρες. Αντ' αυτού, το καθεστώς της Μόσχας επέβαλε διάφορους όρους και αύξησε την τρομοκρατία κατά της Ουκρανίας, των πολιτών και των πολιτικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Πούτιν έκανε τώρα δηλώσεις για την υποτιθέμενη ετοιμότητά του για κατάπαυση του πυρός. 30 ώρες αντί για 30 ημέρες. Δυστυχώς, έχουμε μια μακρά ιστορία με τις δηλώσεις του να μην ακολουθούν τις πράξεις του. Ξέρουμε ότι τα λόγια του δεν είναι αξιόπιστα και θα εξετάσουμε τις πράξεις, όχι τα λόγια.

Η Ρωσία μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποδεχθεί την πρόταση για πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός 30 ημερών, η οποία παραμένει στο τραπέζι από τον Μάρτιο.

Επιθυμούμε να δούμε τις ρωσικές δυνάμεις να σταματούν τα πυρά προς κάθε κατεύθυνση. Παράλληλα, καλούμε όλους τους εταίρους μας και τη διεθνή κοινότητα να παραμείνουν σε εγρήγορση. Μόνο οι πράξεις - όχι τα λόγια - αποκαλύπτουν την αλήθεια: αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε και συνεχίζεται αποκλειστικά εξαιτίας της Ρωσίας».

