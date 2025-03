ΥΠΕΞ Ουκρανίας: Εξετάζονται οι τρόποι επίβλεψης της κατάπαυσης του πυρός

Τρόπους επιτήρησης μια κατάπαυσης του πυρός κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στον πόλεμο με τη Ρωσία άρχισε να εξετάζει το Κίεβο, το οποίο εκτείνεται σε πάνω από 1.300 χιλιόμετρα, δήλωσε την Παρασκευή (14/03) ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ενώ δημοσκόπηση δείχνει ότι οι μισοί πολίτες της χώρας αντιτίθενται στην παραχώρηση εδαφών για την επίτευξη γρήγορα ειρήνης.

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παροτρύνει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να αποδεχθεί πρόταση κατάπαυσης του πυρός που η Ουάσινγκτον διαπραγματεύτηκε με την Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν χαιρέτισε την Πέμπτη, το σχέδιο κατ' αρχάς, αλλά παρέθεσε κατάλογο προϋποθέσεων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα υπάρξει γρήγορα συμφωνία από τη Μόσχα και προκαλώντας σκεπτικισμό στο Κίεβο.

«Προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές προκλήσεις από τη ρωσική πλευρά, χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένοι», δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ο Αντρίι Σιμπίχα, ανακοινώνοντας ότι θα συσταθεί ομάδα για να εξετάσει τρόπους επιτήρησης οποιασδήποτε εκεχειρίας.

Την Πέμπτη, ανήρτησε στο X ότι «ο Πούτιν επιδιώκει να συνεχίσει τον πόλεμο. Τα υπόλοιπα που είπε είναι απλώς ένα προπέτασμα καπνού», απηχώντας την απάντηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Right now, we have all heard from Russia Putin’s highly predictable and manipulative words in response to the idea of a ceasefire on the front lines—at this moment he is, in fact, preparing to reject it.



