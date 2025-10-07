ΥΠΕΞ Κατάρ: Αν η Χαμάς παραδώσει τους ομήρους, ο πόλεμος θα τελειώσει

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι «αν η Χαμάς παραδώσει τους ομήρους, αυτό θα σημαίνει το τέλος του πολέμου», μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ντόχα.

Όπως αναμεταδίδουν οι Times of Israel, ο Μάτζεντ αλ-Ανσάρι τόνισε ότι «αναμένουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων τις επόμενες ημέρες σχετικά με την κατάπαυση του πυρός».

Ο εκπρόσωπος του Κατάρ σημείωσε ότι απομένουν πολλές λεπτομέρειες να διευθετηθούν γύρω από το σχέδιο 20 σημείων του προέδρου Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο, και ότι είναι ακόμη νωρίς για να υπάρξει είτε απαισιοδοξία είτε αισιοδοξία — ή να συζητηθούν εναλλακτικές προτάσεις αντί του σχεδίου Τραμπ.

Τέλος, σημείωσε ότι είναι «πρόωρο» να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στο Κατάρ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αποφάσεις για το επόμενο στάδιο θα εξαρτηθούν από την έκβαση των συνομιλιών για την εκεχειρία.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον προεδρικό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ θα συμμετάσχει την Τετάρτη στις συνομιλίες που αποσκοπούν σε επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και σε ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπάντρ Αμπντελατί.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του, ο Αμπντελατί ανέφερε ότι εκείνος και ο Γιοχάν Βάντεφουλ «είχαν εκτενή συνομιλία με τον Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος αναμένεται να φθάσει στην Αίγυπτο εντός των επόμενων ωρών».