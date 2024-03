Στα άκρα Ισραήλ - Τουρκία

Ο υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατζ κάλεσε τον αναπληρωτή πρέσβη της Τουρκίας στο Ισραήλ για επίπληξη μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που υποσχέθηκε «να στείλει τον Νετανιάχου στον Αλλάχ να τον φροντίσει, να τον κάνει δυστυχισμένο και να τον καταραστεί», κατά τη διάρκεια χθεσινής προεκλογικής συγκέντρωσης.

Ο σκοπός της κλήσης, γράφει ο Κατζ στο Χ, είναι να «μεταφέρει ένα σαφές μήνυμα στον Ερντογάν».

«Εσείς, που υποστηρίζετε τους εγκληματίες που καίνε μωρά, δολοφόνους, βιαστές και ακρωτηριαστές της Χαμάς, είστε οι τελευταίοι που μπορούν να μιλήσουν για τον Θεό», συνεχίζει ο Κατζ.

I instructed @IsraelMFA officials to summon the Turkish deputy ambassador to Israel for a serious reprimand, following @RTErdogan’s attack on Prime Minister @netanyahu and his threats to send PM Netanyahu to Allah and to convey a clear message to Erdogan:



You who supports the…