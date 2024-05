Κατς: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους σημαίνει επιβράβευση της Χαμάς για φόνο (vid)

Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, τη χειρότερη σφαγή των Εβραίων από το Ολοκαύτωμα, θα ήταν σαν να παραδίδουμε ένα ισλαμικό κράτος στον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετά τον11η Σεπτεμβρίου, ανέφερε το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών σε βίντεο που ανάρτησε στα social Media.

Το βίντεο διάρκειας 40 δευτερολέπτων δείχνει στιγμιότυπα από τρομοκράτες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου καθώς επιτίθεται, εξηγώντας γιατί η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους δεν είναι ένας τρόπος για την προώθηση της ειρήνης.

Το βίντεο σημειώνεται ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους «σημαίνει επιβράβευση της Χαμάς για φόνο» και ότι ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση της ειρήνης είναι «μέσω άμεσων διαπραγματεύσεων, όχι μέσω επιβράβευσης της βίας».

Το βίντεο ολοκληρώνεται καλώντας τον κόσμο να «πιέσει τη Χαμάς να παραδοθεί και να απελευθερώσει τους ομήρους».

Στο τέλος, σημεώνεται: «Μην επιβραβεύετε τη Χαμάς, μην επιβραβεύετε το Ιράν. Πες όχι στην τρομοκρατία» το οποίο εμφανίζεται με λευκό χρώμα σε μαύρο φόντο.

Το βίντεο ανάρτησε και ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ισραήλ Κατς, εν μέσω εκκλήσεων που προέβησαν ηγέτες σε δυτικές χώρες για μια λύση δύο κρατών, που σημαίνει την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, σημειώνοντας ότι πως παράλληλα, σημαίνει «επιβράβευση της Χαμάς για τη δολοφονία περισσότερων από 1.000 Ισραηλινών».

