ΥΠΕΞ Ιράν για τα 15 σημεία των ΗΠΑ: Μη ρεαλιστικές και παράλογες οι απαιτήσεις

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η λίστα των 15 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης περιέχει «σε μεγάλο βαθμό υπερβολικές, μη ρεαλιστικές και παράλογες απαιτήσεις», αντικρούοντας τους προηγούμενους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει με «τα περισσότερα» από τα αιτήματα της λίστας.

Ο Μπαγκαΐ πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι τα μηνύματα από την Ουάσινγκτον έχουν μεταδοθεί μόνο μέσω μεσαζόντων.

«Δεν έχουμε κάνει άμεσες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι στιγμής», δήλωσε ο Μπαγκαΐ σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν συμμετείχε σε καμία πρόσφατη συνάντηση που διοργάνωσε το Πακιστάν με χώρες της περιοχής, λέγοντας ότι λαμβάνουν τη μορφή ενός πλαισίου που δεν έχει συμφωνηθεί από το Ιράν.

«Οι συναντήσεις που πραγματοποιεί το Πακιστάν με γειτονικές χώρες βρίσκονται εντός ενός πλαισίου που έχουν σχεδιάσει οι ίδιες και δεν έχουμε συμμετάσχει σε αυτό το πλαίσιο», είπε.

Το Πακιστάν δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι είναι έτοιμο να φιλοξενήσει και να διευκολύνει συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν «τις επόμενες ημέρες», μετά από μια τετραμερή συνάντηση στην πρωτεύουσα του Πακιστάν με τους υπουργούς Εξωτερικών της περιοχής.

Ο Ιρανός εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη σέβεται τη συνθήκη μη διάδοσης των πυρηνικών, όσο είναι μέλος της, όμως πρόσθεσε πως η χρησιμότητα της συνθήκης αυτής αμφισβητείται, καθώς το Ιράν δέχεται επίθεση και τα δικαιώματά του δεν γίνονται σεβαστά.