ΥΠΕΞ Ιράν: Το δικαίωμά μας στον εμπλουτισμό ουρανίου δεν είναι διαπραγματεύσιμο

Το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου δεν είναι διαπραγματεύσιμο, δήλωσε την Τετάρτη (16/04) ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ενόψει ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών στο Ομάν αυτό το σαββατοκύριακο με τις ΗΠΑ για το αμφιλεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Αναλυτικά, ο Αραγτσί απάντησε με τη δήλωσή του αυτή σε σχόλιο που έκανε την Τρίτη, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος δήλωσε ότι η Τεχεράνη πρέπει «να σταματήσει και να εξαλείψει τον εμπλουτισμό» ουρανίου για να επιτύχει συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

«Οποιοσδήποτε τελικός συμβιβασμός θα πρέπει να θέτει ένα πλαίσιο για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στη Μέση Ανατολή – πράγμα που σημαίνει ότι το Ιράν οφείλει να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμά του εμπλουτισμού και στρατιωτικοποίησης και να το εξαλείψει», έγραψε στο X ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή.

