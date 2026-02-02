ΥΠΕΞ Ιορδανίας: Δεν θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθεί το έδαφός μας για μια επίθεση στο Ιράν

Το Αμμάν δεν θα εγκρίνει τη χρήση του εδάφους του για μια ενδεχόμενη επίθεση στο Ιράν, όπως διαβεβαίωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί.

«Η Ιορδανία δεν θα γίνει πεδίο μάχης σε μια περιφερειακή σύρραξη, ούτε ράμπα εκτόξευσης για στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν», τόνισε ο Αϊμάν Σαφάντι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αραγτσί, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο.

Ο Ιορδανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε, επίσης, ότι είναι αναγκαίο να διευθετηθεί το θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μέσω της διπλωματίας. Νωρίτερα, η Τεχεράνη κάλεσε να ξεκινήσουν συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, μετά τις επαναλαμβανόμενες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση στη χώρα.