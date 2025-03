ΥΠΕΞ Γερμανίας: Όλο και πιο κενή η δέσμευση της Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ

«Όλο και πιο κενή ακούγεται η δέσμευση της Τουρκίας στην επιδίωξη της για ένταξη στην ΕΕ», μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Αναλένα Μπέρμποκ τόνισε ότι μια χώρα που οραματίζεται το μέλλον της στην ΕΕ «πρέπει να τηρεί το κράτος δικαίου».

Das Bekenntnis der #Türkei, weiter am EU-Beitritt festzuhalten, klingt angesichts des Vorgehens gegen #İmamoğlu & andere zunehmend hohl. Politische Wettbewerber gehören nicht in Haft oder vor Gerichte. In einem Land, das seine Zukunft in 🇪🇺 sieht, muss Rechtsstaatlichkeit gelten.