ΥΠΑΜ Ρωσίας: Καταρρίψαμε 13 ουκρανικά drones κοντά στη Μόσχα

Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 13 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στη Μόσχα και στις περιφέρειες Καλούγκα και Τούλα, νότια της ρωσικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε την Τρίτη (06/05) το υπουργείο Υγείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι καταρρίφθηκαν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε πως καταρρίφθηκαν δύο ουκρανικά drones στην περιφέρεια της Μόσχας, επτά στην Καλούγκα και άλλα τέσσερα στην Τούλα.

Αρκετά ρωσικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν βίντεο που φέρονται να δείχνουν συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην πόλη Νογκίνσκ, ανατολικά της Μόσχας.

Moscow Mayor Sobyanin announced that three drones flying toward the Russian capital were shot down. Residents of Noginsk posted videos showing drone debris. Russia’s aviation authority imposed restrictions on operations at Moscow airports — Vnukovo, Domodedovo, and Zhukovsky. pic.twitter.com/kfdzhUfYhK

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανέστειλε την Τρίτη τις πτήσεις σε δύο αεροδρόμια της Μόσχας, το Βνούκοβο και το Ντομοντέντοβο.

Η επιδρομή drones στην περιφέρεια της Μόσχας σημειώνεται λίγες ημέρες προτού ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποδεχθεί ξένους ηγέτες στη Μόσχα για τον εορτασμό της 80ής επετείου από τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των ναζιστικών δυνάμεων.

