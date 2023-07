ΥΠΑΜ Ουκρανίας: Οι σύμμαχοι υποσχέθηκαν περαιτέρω στήριξη ύψους 1,5 δισ. ευρώ

Οι ξένοι εταίροι της Ουκρανίας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ υποσχέθηκαν πάνω από 1,5 δισ. ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας Ολεξίι Ρεζνίκοφ.

«Οι συναντήσεις στο Βίλνιους ήταν πολύ παραγωγικές», έγραψε ο Ρεζνίκοφ στο Twitter μετά τη Σύνοδο Κορυφής. «Η Ουκρανία θα λάβει πάνω από 1,5 δισ. ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια από τους διεθνείς εταίρους της. Μείνετε συντονισμένοι», πρόσθεσε.

🚀 Ukraine will receive over €1.5 billion in military aid from its international partners.



✳️ Long-range SCALP missiles, Leopard tanks, additional Patriots, F-16 pilot training are just some of the things that can be announced publicly.



We can mention at least seven packages…