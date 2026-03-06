Υπ. Εξωτερικών Κύπρου: Η χώρα δεν αποτελεί στόχο επιθέσεων

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτελεί στόχο των επιθέσεων που συνδέονται με την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, σε συνέντευξή του στο Sky News.

Ενώ διευκρίνισε πως τα περιστατικά που σημειώθηκαν αφορούσαν τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο νησί.

Ο υπουργός σημείωσε επίσης ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου, τονίζοντας ωστόσο, ότι τα πρόσφατα περιστατικά συναγερμού στις βρετανικές βάσεις αντιμετωπίστηκαν χωρίς να υπάρξουν θύματα ούτε σοβαρές ζημιές.

Ο κ. Κόμπος χαιρέτισε την ανάπτυξη πρόσθετων στρατιωτικών μέσων από το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένου του αντιτορπιλικού HMS Dragon και των δύο ελικοπτέρων Wildcat που φτάνουν σήμερα στο νησί και έχουν την δυνατότητα να καταρρίπτουν ντρόουν. Παράλληλα τόνισε πως η Λευκωσία συνεργάζεται στενά και με άλλες χώρες για την ενίσχυση της ασφάλειας της. Όπως ανέφερε, ήδη υπάρχει υποστήριξη από την Ελλάδα, την Γαλλία και την Ισπανία.

Την ίδια στιγμή σημείωσε πως ο ρόλος της Κύπρου στην τρέχουσα κρίση, αλλά και διαχρονικά, είναι κυρίως ανθρωπιστικός. «Η Κύπρος δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον οποιασδήποτε χώρας στην περιοχή. Ο ρόλος μας είναι κυρίως ανθρωπιστικός. Διευκολύνουμε απομακρύνσεις πολιτών και παρέχουμε υλικοτεχνική υποστήριξη σε πολίτες πολλών χωρών», τόνισε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε πως μέσα σε 24 ώρες επαναπατρίστηκαν περίπου 500 Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες, δηλαδή τα δύο τρίτα όσων επιθυμούσαν να αποχωρήσουν από την περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε επίσης ότι η καθημερινότητα στο νησί συνεχίζεται κανονικά, με τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τις δημόσιες υπηρεσίες να λειτουργούν χωρίς προβλήματα και εκατοντάδες πτήσεις να φτάνουν στη χώρα.

Αναφερόμενος στις προοπτικές της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ο κ. Κόμπος εκτίμησε ότι προς το παρόν δεν διαφαίνεται άμεση αποκλιμάκωση, σημειώνοντας ότι η ένταση φαίνεται να εντείνεται. Υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνέχισης των διπλωματικών προσπαθειών για διάλογο κατέληξε τονίζοντας για μια ακόμη φορά πως «η Κύπρος δεν συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο ρόλος μας είναι ανθρωπιστικός. Ωστόσο όλοι επηρεάζονται από τις εξελίξεις, από την ενεργειακή ασφάλεια έως τη ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια οικονομία».

Υπενθυμίζεται ότι, οι σειρήνες ήχησαν για ακόμη μία φορά λίγο πριν τις 10:00 π.μ. το πρωί της Παρασκευής στο Ακρωτήρι της Κύπρου, εν μέσω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Την Πέμπτη ήχησαν επίσης δύο φορές, ωστόσο δεν εντοπίστηκε κάποια απειλή, σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις από την Κυβέρνηση. Μέχρι στιγμής ανακοινώθηκαν τρεις επιθέσεις με drone, από τις οποίες η μία ήταν επιτυχημένη αφού χτύπησε τη Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κουρίου, Παντελή Γεωργίου που μίλησε στον Φιλελεύθερο, στις 9.58 λήφθηκε μήνυμα από τις βρετανικές βάσεις για ενημέρωση, που αφορά τους κατοίκους διαμερίσματος Ακρωτηρίου.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή