Υπ. Άμυνας Ουκρανίας: Για την απελευθέρωση της χώρας χρειάζονται 48 μαχητικά F-16

Η Ουκρανία χρειάζεται για να απελευθερώσει τα εδάφη της από τα ρωσικά στρατεύματα τέσσερις μοίρες (48 αεροσκάφη) αμερικανικών μαχητικών F-16, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, με ανάρτηση στο Twitter.

4 squadrons of F16s (48 aircraft) are exactly what we need to liberate our country from the aggressor. pic.twitter.com/TvqUNeDBOd

Ένα νοσοκομείο στην πόλη Ντνίπρο της ανατολικής Ουκρανίας επλήγη την Παρασκευή από ρωσική πυραυλική επίθεση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και 23 ακόμα να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές ένας περαστικός 69χρονος άνδρας είναι το ένα θύμα ενώ το άλλο ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του νοσοκομείου. Τρεις είναι σοβαρά τραυματίες. Η εξέλιξη προκάλεσε την οργή του Ουκρανού προέδρου, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Another 🇷🇺 missile attack, another crime against humanity as such. The buildings of a psychological clinic and a veterinary clinic in the city of Dnipro were destroyed. As of now, one person was killed and 15 were wounded. The shelling aftermath is being eliminated and the… pic.twitter.com/D0bYBPByjn