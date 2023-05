Νυχτερινοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο - Καταρρίφθηκαν 10 πύραυλοι και 20 drones

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν ξανά το Κίεβο τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ανακοίνωσε η πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της πόλης, σύμφωνα με την οποία όλοι οι ρωσικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν.

«Άλλη μια αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο, η 13η κατά σειρά από την αρχή του Μαΐου» και «όπως πάντα, νύχτα», ανέφερε μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εκτοξεύθηκαν πύραυλοι κρουζ από στρατηγικά βομβαρδιστικά Τουπόλεφ Tu-95MS που πέταγαν πάνω από την Κασπία.

«Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες», πρόσθεσε, «όλοι» οι πύραυλοι που έφθασαν «στον εναέριο χώρο του Κιέβου εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν». Όπως ενημέρωσαν στη συνέχεια επρόκειτο για δέκα πυραύλους και πάνω από 20 drones.

Στην πρωινή ενημέρωσή του, το ουκρανικό γενικό επιτελείο έκανε λόγο για 55 αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας την περασμένη ημέρα, 36 με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι, και για τέσσερις επιθέσεις με πυραύλους.

«Πύραυλος S-300 έπληξε φράγμα στην περιοχή Καρλίβκα στην περιφέρεια του Ντονιέτσκ» (ανατολικά), ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας πως «κατά συνέπεια, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πλημμυρίσουν κοινότητες στην περιοχή». Υποστήριξε πάντως πως όλες οι αεροπορικές επιθέσεις αποκρούστηκαν.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα. Ήταν δυνατά - ο εχθρός εξαπέλυσε μαζική επίθεση στην περιοχή με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», δήλωσε ο Σερχίι Λισάκ ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ντιπροπετρόφσκ, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. "Το Ντνίπρο υπέφερε".

Ο Λισάκ δήλωσε ότι πολλά σπίτια, αυτοκίνητα και ιδιωτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης μιας εταιρείας μεταφορών και ενός πρατηρίου καυσίμων, είχαν υποστεί ζημιές.

Αξιωματούχοι στο Κίεβο δήλωσαν ότι η οροφή ενός εμπορικού κέντρου, ένα σπίτι και αρκετά αυτοκίνητα είχαν υποστεί ζημιές. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χάρκοβο ανέφερε επίσης ζημιές σε αρκετές ιδιωτικές κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Εξάλλου στη Ρωσία «έκρηξη» προκάλεσε ζημιές σε ακίνητο στην Κρασνοντάρ, πόλη κοντά στην Κριμαία, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που επικαλέστηκε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

There was an explosion in the city center in Krasnodar. There were no casualties.



It is not yet known what caused the explosion. pic.twitter.com/wnYtuGamw2