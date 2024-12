Υφυπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Τραμπ ο δισεκατομμυριούχος Στίβεν Φάινμπεργκ

Την πρόθεσή του να ονομάσει τον 64χρονο δισεκατομμυριούχο επενδυτή Στίβεν Φάινμπεργκ, υφυπουργό Άμυνας της κυβέρνησής του, ανακοίνωσε την Κυριακή ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σχετικά με την «ταυτότητα» του Φάινμπεργκ, είναι συνδιευθύνων σύμβουλος της Cerberus Capital Management LP, εταιρείας επενδύσεων και διαχείρισης περιουσίας που έχει τοποθετήσεις σε εταιρείες που αναλαμβάνουν υπεργολαβίες στον τομέα της άμυνας Είχε υπηρετήσει σε συμβουλευτικό όργανο του Λευκού Οίκου για τις υπηρεσίες πληροφοριών κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ρεπουμπλικάνου στην προεδρία (2017-2021).

Ειδικότερα, ο Φάινμπεργκ θα είναι ο υπ’ αριθμόν δύο υπό τον Πιτ Χέγκσεθ, απόστρατο αξιωματικό και παρουσιαστή του Fox News, που όμως πριν καν αναλάβει, αντιμετωπίζει αμφισβητήσεις καθώς κατηγορείται για συχνή κατάχρηση αλκοόλ και σεξουαλική επίθεση. Ο ενδιαφερόμενος απορρίπτει τις κατηγορίες.

