ΥΦΥΠΕΞ ΗΠΑ: Καμία απόφαση ακόμα για επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών που διέταξε ο Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λάβει ακόμη «καμία απόφαση» για το πώς θα ξαναρχίσουν τις πυρηνικές δοκιμές, όπως διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκλείοντας όμως τις δοκιμές στην ατμόσφαιρα.

«Ακόμη κάνουμε εκτίμηση της κατάστασης… Δεν έχουμε λάβει καμία συγκεκριμένη απόφαση σε ό,τι αφορά τη μορφή ενός ενδεχόμενου προγράμματος δοκιμών», είπε ο Τόμας ΝτιΝάνο, υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τους εξοπλισμούς και τη διεθνή ασφάλεια, μιλώντας σε μια επιτροπή του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πέρυσι τον Οκτώβριο ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τις πυρηνικές δοκιμές, τις οποίες είχαν διακόψει από το 1992.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τη Ρωσία και την Κίνα ότι κάνουν δοκιμές, κάτι που θεωρείται «αφόρητο μειονέκτημα» για τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ΝτιΝάνο, ο οποίος κατέθεσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Όταν ρωτήθηκε από τη Δημοκρατική γερουσιαστή Τζάκι Ρόζεν, η οποία εκπροσωπεί τη Νεβάδα (Πολιτεία στην οποία ιστορικά γίνονταν οι πυρηνικές δοκιμές) ο υφυπουργός απάντησε δύο φορές ότι «δεν συμμετείχε σε καμία συζήτηση κατά την οποία να εξετάστηκε το ενδεχόμενο δοκιμών στην ατμόσφαιρα».

Επανέλαβε την πάγια θέση της αμερικανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η συνθήκη New Start με τη Ρωσία για τον έλεγχο των εξοπλισμών, η οποία έληξε στις αρχές Φεβρουαρίου, ήταν ανεπαρκής και ότι σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να περιληφθεί και η Κίνα.

Το Πεκίνο πάντως έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε συζητήσεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό με τις δύο άλλες πυρηνικές δυνάμεις, με το σκεπτικό ότι ΗΠΑ και Ρωσία διαθέτουν πολύ μεγαλύτερα οπλοστάσια.