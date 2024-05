Υεμένη: Χτυπήθηκε φορτηγό πλοίο ελληνικής διαχείρισης

Φορτηγό πλοίο ελληνικής διαχείρισης με σημαία Μάρσαλ στο οποίο δεν επιβαίνει ελληνικό πλήρωμα χτυπήθηκε τη Δευτέρα στην Ερυθρά Θάλασσα αφού δέχθηκε πυραυλική επίθεση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για το LAAX bulc carrier που συνεχίζει το ταξίδι του για το επόμενο λιμάνι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι εισροή υδάτων φέρεται να έχει ένα άλλο εμπορικό πλοίο που δέχτηκε επίθεση με τρεις πυραύλους σε απόσταση 54 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης, σύμφωνα με πηγή της βρετανικής εταιρίας ναυτασφαλειών Ambrey.

#BREAKING | #Ambrey says a merchant vessel reported to have been targeted with three missiles approximately 54NM southwest of #Hodeidah , #Yemen pic.twitter.com/EdqfQx0thB

Σύμφωνα με την ίδια πηγή το πλοίο εξέδωσε σήμα κινδύνου μέσω VHF, διευκρινίζοντας ότι το αμπάρι έχει υποστεί ζημιές και έχει αρχίσει να βάζει νερά, ενώ δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρη εικόνα αν έχει ακινητοποιηθεί πλήρως ή μπορεί χωρίς ρυμουλκό να φτάσει στο κοντινότερο ασφαλές λιμάνι.

Σύμφωνα με το σήμα, το πλοίο έχει πάρει κλίση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ambrey.

#BREAKING via @AFP: A vessel transiting southwest of #Yemen's port city of #Hodeidah was "taking on water" after it was damaged in a missile attack, maritime security firm #Ambrey said on Tuesday.



The merchant vessel was "targeted with three missiles," Ambrey said. pic.twitter.com/G3Q9fWaw3N