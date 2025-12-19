Τον Νοέμβριο, ένα τρένο που μετέφερε σχεδόν 500 άτομα σταμάτησε ξαφνικά στην ανατολική Πολωνία. Μια σπασμένη εναέρια γραμμή είχε σπάσει πολλά παράθυρα και η γραμμή μπροστά είχε υποστεί ζημιές. Σε άλλο σημείο της γραμμής, εκρηκτικά εξερράγησαν κάτω από ένα εμπορικό τρένο που περνούσε.

Η δολιοφθορά στην Πολωνία είναι ένα από τα 145 περιστατικά που περιλαμβάνονται σε μια βάση δεδομένων του Associated Press και τα οποία, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους, αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας αναστάτωσης σε όλη την Ευρώπη, με επικεφαλής τη Ρωσία.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι η εκστρατεία — η οποία ξεκίνησε μετά τη ρωσική εισβολή τστην Ουκρανία το 2022 — έχει ως στόχο να στερήσει το Κίεβο από την υποστήριξη, να δημιουργήσει διχασμούς μεταξύ των Ευρωπαίων και να εντοπίσει τα αδύνατα σημεία της ασφάλειας του ηπείρου.Μέχρι στιγμής, σε αυτόν τον υβριδικό πόλεμο, οι περισσότερες γνωστές πράξεις σαμποτάζ έχουν προκαλέσει ελάχιστες ζημιές — τίποτα σε σύγκριση με τις δεκάδες χιλιάδες ζωές που χάθηκαν και τις πόλεις που καταστράφηκαν σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Ωστόσο, αξιωματούχοι αναφέρουν ότι κάθε πράξη — από βανδαλισμούς μνημείων έως κυβερνοεπιθέσεις και πυρκαγιές σε αποθήκες — απορροφά πολύτιμους πόρους ασφαλείας.

Η βάση δεδομένων της AP δείχνει μια απότομη αύξηση των εμπρησμών και των εκρηκτικών μηχανισμών από μόλις ένα το 2023 σε 26 το 2024. Έξι έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής το 2025. Τρία περιστατικά βανδαλισμού καταγράφηκαν πέρυσι, ενώ ένα φέτος.

Σύμφωνα με τον χάρτη, οι χώρες που στοχοποιούνται πιο συχνά είναι οι γειτονικές της Ρωσίας: η Πολωνία και η Εσθονία. Αρκετά περιστατικά έχουν επίσης σημειωθεί στη Λετονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Όλες αυτές οι χώρες είναι σημαντικοί υποστηρικτές της Ουκρανίας.

Ευρωπαίος αξιωματούχος, ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών της Βαλτικής και ένας άλλος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών δήλωσαν ότι η εκστρατεία ηρέμησε αισθητά στα τέλη του 2024 και στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Η ανάλυσή τους έδειξε ότι η Μόσχα πιθανότατα ανέστειλε την εκστρατεία για να κερδίσει την εύνοια της νέας κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Από τότε έχει ξαναρχίσει με πλήρη ρυθμό.

«Επανήλθαν στις δραστηριότητές τους», δήλωσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.