Έφτασε η στιγμή των κρίσιμων διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη, παρά το έντονο διπλωματικό παρασκήνιο που εξελίχθηκε γύρω από την αντιπροσωπία που θα εκπροσωπήσει τη Μόσχα.

Δεκάδες δημοσιογράφοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, περιμένοντας την έναρξη των συνομιλιών.

Τις τελευταιές ώρες δεν ήταν σαφές πότε θα ξεκινούσαν οι διαπραγματεύσεις.

Όπως μεταδίδει η απεσταλμένη του BBC στην Κωνσταντινούπολη, Orla Guerin, οι συνομιλίες αναμένεται να προχωρήσουν μεταξύ αξιωματούχων των δύο πλευρών είτε το απόγευμα ή την Παρασκευή.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, το ρωσικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι οι συνομιλίες πρόκειται να ξεκινήσουν την Πέμπτη το απόγευμα, ενώ ουκρανικές πηγές υποστηρίζουν ότι θα γίνουν την Παρασκευή.

Σημειώνεται ότι, το πρακτορείο TASS μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης ότι οι συνομιλίες θα ξεκινούσαν στις 10, ωστόσο Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν έχει υπάρξει συμφωνία για την ώρα έναρξης των συνομιλιών με τη Ρωσία, απορρίπτοντας αυτές τις πληροφορίες.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ το πρωί της Πέμπτης δήλωσε ότι αν κριθεί απαραίτητο να μεταβεί στην Τουρκία για τις διαπραγματεύσεις την Παρασκευή, τότε θα το έκανε, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι «θα τα πάει καλά και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία», αλλά και ότι οι δύο χώρες «θα κάνουν κάτι για να σταματήσει αυτό».

Σε ερώτηση για την απουσία του Ρώσου ομολόγου του από τις συνομιλίες, ο Ρεπουμπλικανός σχολίασε: «Γιατί να πάει αν δεν πάω εγώ; Δεν πίστευα ότι ήταν δυνατόν να πάει ο Πούτιν αν δεν είμαι εγώ εκεί».

Η ρωσική αντιπροσωπεία έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία και είναι έτοιμη για σοβαρή δουλειά, δήλωσε επίσης το πρωί της Πέμπτης η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα. «Όπως έχει δηλωθεί πολλές φορές, η ρωσική πλευρά είναι έτοιμη για σοβαρές διαπραγματεύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε live την εικόνα:

Συγκεκριμένα, ο Αντρίι Κοβαλένκο, στέλεχος του συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, επεσήμανε στο Telegram ότι «δεν είναι προγραμματισμένο και δεν είναι αλήθεια» ότι οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί (ώρα Κωνσταντινούπολης και Ελλάδας).

🇷🇺 I 🇺🇦Russia-Ukraine peace talks in Istanbul



🟩Talks aimed at ending the ongoing war, marking a renewed diplomatic effort facilitated by Türkiye



🟩International media closely followed the historic talks at the Dolmabahce palace, which also hosted the last direct negotiations… pic.twitter.com/dYWTvaArMB