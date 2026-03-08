Ξεκίνησαν οι πρώτες πτήσεις αναχώρησης από το Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν

Οι πρώτοι επιβάτες αρχίζουν να αναχωρούν από το Ισραήλ, καθώς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ άνοιξε εν μέρει για εξερχόμενες πτήσεις, εν μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι πτήσεις πραγματοποιούνται προς το παρόν από τις ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες El Al, Israir και Arkia, με σειρά περιορισμών.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, οι ισραηλινές αεροπορικές αρχές ενέκριναν την αύξηση του επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών στις εξερχόμενες πτήσεις από 70 σε 100 ανά πτήση, ανάλογα με την αεροπορική εταιρεία και το μέγεθος του αεροσκάφους. Παράλληλα, οι επιβάτες επιτρέπεται πλέον να παραδίδουν αποσκευές για μεταφορά στο αμπάρι.

Οι Ισραηλινοί πολίτες που αναχωρούν με αυτές τις πτήσεις πρέπει να υπογράψουν δήλωση ότι δεν θα επιστρέψουν στη χώρα για τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης.

Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν άρχισε να επαναλειτουργεί σταδιακά το βράδυ της Τετάρτης για εισερχόμενες πτήσεις, προκειμένου να επαναπατριστούν δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί που είχαν εγκλωβιστεί στο εξωτερικό μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι επιβάτες που αναχωρούν με αυτές τις πτήσεις πρέπει να ολοκληρώνουν τη διαδικασία πρόωρου check-in από το σπίτι και να φτάνουν στο αεροδρόμιο περίπου δύο ώρες πριν από την αναχώρηση. Οι οδηγίες αυτές έχουν στόχο να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να περιοριστεί ο χρόνος παραμονής των επιβατών στο αεροδρόμιο, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις με πυραύλους και ρουκέτες από το Ιράν και τον Λίβανο.

