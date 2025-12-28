Ξεκίνησαν εργασίες επιδιόρθωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ξεκίνησαν εργασίες επιδιόρθωσης στις γραμμές μεταφοράς, κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία, έπειτα από ακόμα μία τοπική κατάπαυση πυρός που εξασφάλισε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, όπως ανέφερε σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια, επικαλούμενη τον γενικό διευθυντή της Ραφαέλ Γκρόσι.

Ομάδα του ΔΟΑΕ επιβλέπει τις επιδιορθώσεις που αναμένεται να διαρκέσουν δύο ημέρες, στο πλαίσιο των προσπαθειών προκειμένου να αποτραπεί πυρηνικό δυστύχημα στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, προσθέτει η υπηρεσία.

Κίεβο: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε 1 εκατ. νοικοκυριά μετά τη χθεσινή ρωσική αεροπορική επίθεση

Στο μεταξύ, αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε σχεδόν 1 εκατ. νοικοκυριά στο Κίεβο μία ημέρα μετά τη ρωσική αεροπορική επίθεση που κατέστησε αναγκαστικές έκτακτες διακοπές, όπως ανακοίνωσε ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ενέργειας στην Ουκρανία.

Συντονισμένη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, Σάββατο, σκότωσε δύο ανθρώπους και άφησε περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στην πρωτεύουσα και στη γύρω περιοχή χωρίς ηλεκτροδότηση.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρία DTEK ανέφερε πως οι καταναλωτές στη δεξιά όχθη του ποταμού Δνείπερου στο Κίεβο επανήλθαν στις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, όμως η κατάσταση παραμένει «πιο δύσκολη» στην αριστερή όχθη, όπου έκτακτες διακοπές ρεύματος παραμένουν.

❗ After a massive overnight russian missile and drone strike on December 27, DTEK repair crews restored power to over 1 million homes in Kyiv and surrounding areas.



Critical infrastructure was reconnected first, then households.

Emergency and schedule outages remain. pic.twitter.com/674ocgI5KM — DTEK Group (@dtek_en) December 28, 2025

Η Ρωσία ενέτεινε τα μαζικά πλήγματά της στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες καθώς συνεχίζει την επίθεσή της στο πεδίο της μάχης εν μέσω ειρηνευτικών προσπαθειών υπό τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.