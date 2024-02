WSJ: Η Αίγυπτος κατασκευάζει πελώριο καταυλισμό στην έρημο - Αναμένει 100.000 Παλαιστίνιους πρόσφυγες (vid)

Την οικοδόμηση ενός τεράστιου καταυλισμού ο οποίος περιβάλλεται από ψηλά τείχη από μπετόν, στην έρημο του Σινά, έχει ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες η Αίγυπτος, σύμφωνα με την Wall Street Journal, καθώς, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το Κάιρο ανησυχεί για ενδεχόμενη μαζική έξοδο από τη Λωρίδα της Γάζας όταν ο στρατός του Ισραήλ αρχίσει χερσαία επίθεση στη Ράφα.

Επικαλούμενη Αιγύπτιους αξιωματούχους και ειδικούς, η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει ότι περίπου 100.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε σκηνές στον καταυλισμό, που δεν απέχει πολύ από τα σύνορα με τη Γάζα.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal οι αρχές της Αιγύπτου ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, αναπτύσσοντας στρατεύματα, τεθωρακισμένα και στήνοντας ή ενισχύοντας φράκτες για να αποτρέψουν μαζική εισροή προσφύγων από τη Λωρίδα της Γάζας

Ο καταυλισμός, οκτώ τετραγωνικών μιλίων, μακριά από πόλεις και οικισμούς, οικοδομείται προληπτικά, για το ενδεχόμενο να υπάρξει μεγάλη εισροή Παλαιστινίων προσφύγων, σημειώνεται. Μεγάλος αριθμός σκηνών, που δεν έχουν ακόμη συναρμολογηθεί, έχουν παραδοθεί στον υπό κατασκευή καταυλισμό, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Wall Is Reported to Be Going Up Near Egypt’s Border With Gaza

By The New York Times • February 15, 2024



Video verified by The New York Times shows a construction site south of the Rafah border crossing.https://t.co/eGLMcCG7fa https://t.co/AmqFLkG4Jb pic.twitter.com/novt5cGDem