Washington Post: Ισραήλ και Χαμάς συμφωνούν σε μια «προσωρινή διοίκηση» στη Γάζα

Το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν δηλώσει ότι αποδέχονται ένα σχέδιο «προσωρινής διακυβέρνησης» που θα ξεκινήσει στη δεύτερη φάση μιας συμφωνίας τριών σταδίων μεταξύ των δύο μερών, στην οποία ούτε η Χαμάς ούτε το Ισραήλ θα κυβερνούν τη Γάζα, αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της η Washington Post.

Το άρθρο του David Ingatius επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, η οποίοι αναφέρουν ότι η ασφάλεια στην περιοχή της Γάζας θα παρέχεται από μια δύναμη που θα εκπαιδευτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα υποστηρίζεται από μετριοπαθείς Άραβες συμμάχους, οι οποίοι θα προέρχονται από μια βασική ομάδα περίπου 2.500 υποστηρικτών της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα, οι οποίοι έχουν ήδη ελεγχθεί από το Ισραήλ.

Η Χαμάς έχει πει στους διαμεσολαβητές ότι είναι «έτοιμη να παραχωρήσει την εξουσία υπέρ μιας συμφωνίας προσωρινής διακυβέρνησης», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Η πρώτη φάση του σχεδίου προβλέπει μια εκεχειρία έξι εβδομάδων, κατά τη διάρκεια της οποίας η Χαμάς θα απελευθέρωνε 33 Ισραηλινούς ομήρους, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών κρατουμένων, όλων των ανδρών άνω των 50 ετών και όλων των τραυματιών. Το Ισραήλ θα απελευθέρωνε εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους και θα απέσυρε τα στρατεύματά του από πυκνοκατοικημένες περιοχές προς τα ανατολικά σύνορα της Γάζας. Παράλληλα, προβλέπει είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας ενώ θα επισκευάζονταν τα νοσοκομεία. Στην τρίτη φάση, το σχέδιο προβλέπει αυτό που το ψήφισμα του ΟΗΕ περιγράφει ως «πολυετές σχέδιο ανοικοδόμησης».

Στις συνομιλίες συμμετέχουν, διαμεσολαβητές των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αίγυπτου. Για να πιέσει τη Χαμάς, το Κατάρ είπε στους εκπροσώπους της οργάνωσης ότι δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν στη Ντόχα αν απορρίψουν τη συμφωνία, σημειώνει η εφημερίδα.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι σημειώνεται «πρόοδος ... με την Αίγυπτο».

