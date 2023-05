Wagner: Η ουκρανική αντεπίθεση μπορεί να αποδειχθεί τραγωδία για τη Ρωσία

Η υπονόμευση της υλικοτεχνικής υποδομής της Ρωσίας είναι ένα από τα στοιχεία της προετοιμασίας για την αναμενόμενη ουκρανική αντεπίθεση, δήλωσε την Κυριακή εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού, μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε μια μεγάλη ρωσική αποθήκη καυσίμων στην Κριμαία.

Αν και δεν παραδέχθηκε άμεσα ότι έπληξε την αποθήκη καυσίμων στο λιμάνι της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας δήλωσε ότι "μια πυρκαγιά" κατέστρεψε 10 δεξαμενές πετρελαίου χωρητικότητας περίπου 40.000 τόνων.

Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της πόλης κατηγόρησε την Ουκρανία και αργότερα δήλωσε ότι η πυρκαγιά είχε σβήσει πριν συμβεί καταστροφή.

Η Νατάλια Χουμένιουκ εκπρόσωπος της νότιας διοίκησης της Ουκρανίας, δήλωσε ότι η πυρκαγιά έχει προκαλέσει μεγάλη "ανησυχία" στον ρωσικό στρατό.

"Το γεγονός ότι η υλικοτεχνική υποδομή του εχθρού υπονομεύεται ... το έργο αυτό είναι προπαρασκευαστικό για την ευρεία, πλήρους κλίμακας επίθεση, την οποία όλοι αναμένουν", ανέφεραν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ότι η Χουμένιουκ δήλωσε στην εθνική τηλεόραση την Κυριακή.

"Ως εκ τούτου, ο εχθρός αισθάνεται ότι οι πόροι του υπονομεύονται και αρχίζει να ελίσσεται".

Σήμερα το πρωί δε, σύμφωνα με το Nexta, υπάρχουν αναφορές ότι άγνωστοι ανατίναξαν έναν πυλώνα στο Λένινγκραντ.

Την Παρασκευή, η Ουκρανία δήλωσε ότι ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για την αντεπίθεση κατά των ρωσικών δυνάμεων, αν και αξιωματούχοι δεν έδωσαν ημερομηνία για το πότε θα συμβεί αυτό.

Το Κίεβο δήλωσε ότι ελπίζει ότι η προγραμματισμένη αντεπίθεσή του θα αλλάξει τη δυναμική του πολέμου που μαίνεται από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία πριν από 14 μήνες.

Τη Δευτέρα, τα συστήματα αεράμυνας απέκρουαν πυραυλικές επιθέσεις τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του Κιέβου, ανέφεραν οι τοπικές αρχές, αφού οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εξέδωσαν συναγερμό αεροπορικής επιδρομής σε όλη την Ουκρανία.

At night, the invaders attacked the city of #Pavlograd in the #Dnipropetrovsk region.



As a result of the Russian missile attack, 25 people were injured, including three children. 19 high-rise buildings and 25 private houses were damaged. pic.twitter.com/TGzGkIztPN