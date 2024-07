United Airlines: Αναγκαστική προσγείωση πτήσης λόγω «βιολογικού κινδύνου

Σε κατάσταση «βιολογικού κινδύνου» βρέθηκε η πτήση της United Airlines 2477 με αποτέλεσμα να ζητήσει την εκτροπή του δρομολογίου.

Η πτήση ξεκίνησε από το Χιούστον την Κυριακή το πρωί και είχε προορισμό τη Βοστώνη αλλά αναγκάστηκε να προσγειωθεί νωρίς στην Ουάσιγκτον, ώστε το αεροπλάνο να υποβληθεί σε «βιολογικό καθαρισμό» αφού ένας επιβάτης αρρώστησε, είπε η United στη The Post.

Η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή που τα μέλη του πληρώματος και οι άλλοι επιβαίνοντες άρχισαν να αρρωσταίνουν, με αποτέλεσμα οι πιλότοι να ζητήσουν εκτροπή του δρομολογίου.

«Μίλησα με το πλήρωμα και φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πολύ άσχημα εκεί πίσω. Το πλήρωμα κάνει εμετό και οι επιβάτες τριγύρω ζητούν μάσκες», ακούστηκε να λέει ένα μέλος του πληρώματος από τον ασύρματο.

«Υπάρχει βιολογικός κίνδυνος, γι΄αυτό νομίζω ότι πρέπει να προσγειωθούμε το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον Ντάλες, όπου κανένας από τους 155 επιβάτες του αεροπλάνου ή τα έξι μέλη του πληρώματος δε χρειάστηκε ιατρική βοήθεια.

United Airlines crew and passengers vomiting due to a “biohazard” from a passenger and flight diverted to Dulles as UA2477 (Boeing 737-800 IAH-BOS) this afternoon.



Big thanks to Bill B. for sharing the audio and @RadarBoxCom for tracking. pic.twitter.com/LOojAnsbZH