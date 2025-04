Τυνησία: Οκτώ νεκροί και 29 διασωθέντες μετανάστες από βύθιση πλεούμενου

Η ακτοφυλακή της Τυνησίας ανέσυρε τη Δευτέρα (28/04) τις σωρούς οκτώ Αφρικανών μεταναστών, το πλεούμενο των οποίων βυθίστηκε ανοικτά των ακτών της χώρας κατά τον διάπλου προς την Ευρώπη, δήλωσε αξιωματούχος ασφαλείας, ο οποίος πρόσθεσε πως άλλοι 29 άνθρωποι διασώθηκαν.

Το πλεούμενο βυθίστηκε ανοικτά της πόλης Αμπουαμπέντ κοντά στο Σφαξ, σημείο αναχώρησης που χρησιμοποιούν συχνά Αφρικανοί μετανάστες.

Επιχειρήσεις διάσωσης είναι σε εξέλιξη για ανεύρεση αγνοουμένων, δήλωσε ο αξιωματούχος της εθνοφρουράς Χούσεμ Εντίν Τζεμπάμπιλ.

Η Τυνησία αντιμετωπίζει άνευ προηγουμένου μεταναστευτική κρίση καθώς έχει αντικαταστήσει τη Λιβύη ως σημαντικό σημείο αναχώρησης για Τυνήσιους και άλλης εθνικότητας μετανάστες από την Αφρική, που αναζητούν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη.

