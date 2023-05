To Twitter ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση Ερντογάν: Μάς απείλησαν για να μπλοκάρουμε λογαριασμούς

Το Twitter ανακοίνωσε ότι κατέθεσε ενστάσεις σε τουρκικές δικαστικές αποφάσεις που ζητούν απαγόρευση της πρόσβασης σε ορισμένους λογαριασμούς και tweets στην πλατφόρμα, αφού διατήρησε την υπηρεσία του διαθέσιμη κατά τη διάρκεια του προεκλογικού Σαββατοκύριακου παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών της Άγκυρας.

Το Σάββατο, μία ημέρα πριν από τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, το Twitter δήλωσε ότι είχε περιορίσει την πρόσβαση σε κάποιο περιεχόμενο στην Τουρκία προκειμένου να διατηρήσει την πλατφόρμα διαθέσιμη στους χρήστες εκεί.

Οι δικαστικές αποφάσεις, τις οποίες κοινοποίησε το Twitter, ζητούσαν τις απαγορεύσεις πρόσβασης με την αιτιολογία ότι συνιστούσαν απειλή για τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια.

«Λάβαμε αυτό που πιστεύαμε ότι ήταν μια τελική απειλή για να περιορίσουμε την υπηρεσία - μετά από πολλές τέτοιες προειδοποιήσεις», ανέφερε το Twitter σε ανακοίνωσή του αργά τη Δευτέρα.

We are today sharing an update on our approach in Turkey.



We were in negotiation with the Turkish Government throughout last week, who made clear to us Twitter was the only social media service not complying in full with existing court orders.



We received what we believed to be…