Τσεχική εταιρεία κάνει χρυσές δουλειές με αντίγραφα συστημάτων πυραύλων HIMARS (vid&pics)

Η απώλεια ενός άρματος μάχης ή πολύτιμων αμερικανικών συστημάτων πυραύλων πυροβολικού (HIMARS) μπορεί να βλάψει λιγότερο έναν στρατό, αν αυτό στην πραγματικότητα είναι ένα φτηνό φουσκωτό αντίγραφο που τοποθετείται στην πρώτη γραμμή του μετώπου για να εξαπατήσει τον εχθρό.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία που ενίσχυσε την ανάγκη για βαριά στρατιωτικά οχήματα, όπλα και αεροπλάνα, αποδείχθηκε ευλογία για την Inflatech Decoys, έναν τσέχικο κατασκευαστή αντιγράφων στρατιωτικού εξοπλισμού.

VIDEO: A Czech company producing inflatable weapon decoys including Himars rocket launchers and Abrams tanks has seen its profits soar as the Russian invasion in Ukraine continues. pic.twitter.com/wIWLPOxNq8