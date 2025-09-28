Τσεχία: Ο δισεκατομμυριούχος Μπάμπις διευρύνει το προβάδισμά του μία εβδομάδα πριν τις εκλογές

Το κόμμα του Τσέχου δισεκατομμυριούχου και πρώην πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις διεύρυνε ελαφρώς το προβάδισμά του έναντι του κεντροδεξιού κυβερνώντος συνασπισμού ενόψει των εκλογών της 3ης-4ης Οκτωβρίου, σε μία από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν από τις κάλπες.

Η δημοσκόπηση του πρακτορείου STEM για το CNN Prima News δίνει σήμερα, Κυριακή, στο κόμμα ANO του Μπάμπις ποσοστό 29,3%, από 28% την περασμένη εβδομάδα, το οποίο εξακολουθεί να είναι κάτω από τους μέσους όρους του.

Η υποστήριξη για τον κεντροδεξιό συνασπισμό SPOLU, το οποίο αποτελεί το κύριο μέρος της σημερινής κυβέρνησης, μειώθηκε κατά μισή μονάδα στο 20,5%.

Κανένα κόμμα δεν προβλέπεται να κερδίσει την πλειοψηφία στην κάτω βουλή των 200 εδρών.

Εάν έρθει πρώτο στις εκλογές, το ANO αναμένεται να ηγηθεί των συνομιλιών για τη δημιουργία συνασπισμού με τη στήριξη μικρότερων κομμάτων και τον σχηματισμό υπουργικού συμβουλίου. Το κόμμα υπόσχεται περισσότερες δαπάνες, μειώσεις φόρων και αντίθεση στις πράσινες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ο Μπάμπις, σύμμαχος του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπαν και της γαλλικής Ακροδεξιάς στην ευρωσκεπτικιστική ομάδα Πατριώτες για την Ευρώπη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να στραφεί για υποστήριξη στα αντιευρωπαϊκά και φιλορωσικά κόμματα της αντιπολίτευσης SPD και Stacilo!, ή στο κόμμα των Αυτοκινητιστών.

Το Stacilo!, που σχηματίστηκε γύρω από το Κομμουνιστικό Κόμμα, και οι Αυτοκινητιστές έφτασαν κοντά στο όριο του 5% που απαιτείται για να κερδίσουν έδρες στο κοινοβούλιο.