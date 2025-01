Τσεχία: Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε εστιατόριο στην πόλη Μοστ (vid)

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φιάλη υγραερίου εξερράγη σε εστιατόριο στην πόλη Μοστ, στη βορειοδυτική Τσεχία, προκαλώντας πυρκαγιά στο κτίριο, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης κατά το περιστατικό αυτό που συνέβη αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ, ενώ 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το εστιατόριο και γύρω κτίρια, διευκρίνισε η πυροσβεστική υπηρεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

