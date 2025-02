Τσεχία: Δύο νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο - Συνελήφθη ο δράστης (vid)

Ένας άνδρας σκότωσε σήμερα δύο ανθρώπους με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Χράντετς Κράλοβε της Τσεχίας, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι συνέλαβε τον ύποπτο ως δράστη αμέσως μετά την επίθεση.

Η τσεχική τηλεόραση μετέδωσε πως ο ύποπτος είναι ένας 16χρονος Τσέχος πολίτης.

The Czech police are investigating a serious incident in the regional capital of Hradec Králové, where a suspicious man attacked two people with a knife .. The response unit has detained the attacker.According to police two died in hospital. Attacke 16th years old. pic.twitter.com/2s0GraNpvA