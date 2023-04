Λαβρόφ σε Τσαβούσογλου: Οι διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό να συνυπολογίσουν τα ρωσικά συμφέροντα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε την Παρασκευή ότι συμφωνεί με το αίτημα της Ρωσίας να αρθούν τα εμπόδια στις ρωσικές εξαγωγές λιπασμάτων και σιτηρών και ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου να επεκταθεί περαιτέρω η συνολική συμφωνία για τα σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα, στην οποία συμμετέχει και η Ουκρανία.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα μαζί με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ότι η Τουρκία δεσμεύεται να παρατείνει τη συμφωνία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ που διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση σιτηρών και άλλων εμπορευμάτων από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

O Λαβρόφ είπε ότι τα εμπόδια στις ρωσικές εξαγωγές γίνονται πιο μεγάλα και ότι συζήτησε με τον Τούρκο ομόλογο του την «αποτυχία» της εφαρμογής των όρων της συμφωνίας της Μαύρης Θάλασσας.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ τόνισε δε ότι η Τουρκία θα στηρίξει με κάθε τρόπο για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό στη βάση της διεθνούς νομιμότητας. Εξέφρασε δε την ανησυχία της για την πιθανή εντατικοποίηση της σύρραξης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας την άνοιξη.

