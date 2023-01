Τσαβούσογλου: Αδύνατον να πούμε ναι στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

«Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον να πούμε ναι στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον ούγγρο ομόλογό του, Πίτερ Σίγιατρο.

Χρησιμοποιώντας την ατάκα του κ. Σίγιαρτο «είναι απαράδεκτο να καίγεται το ιερό βιβλίο μιας άλλης θρησκείας», ο τούρκος ΥΠΕΞ άδραξε την ευκαιρία να υπογραμμίσει ξανά τη θέση του απέναντι στο ζήτημα ένταξης της σκανδιναβικής χώρας στο ΝΑΤΟ.

«Εάν η Σουηδία εκπληρώσει την υποχρέωσή της, τότε θα καθίσουμε να μιλήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να πούμε ναι στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ακυρώσαμε την τρίτη συνάντηση. Θα γινόταν στις Βρυξέλλες. Το είδατε στο ΝΑΤΟ. Ας είναι η διαδικασία διαφανής. Την καταγράφουμε στο υψηλότερο επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

