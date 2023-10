Ανησυχία από τα 4 Ρίχτερ στη Νάπολη: Oι κάτοικοι ανησυχούν για ηφαιστειακή δραστηριότητα - Τι λένε οι ειδικοί

Σεισμός ταρακούνησε τη Νάπολη στην Ιταλία, με συντρίμμια να πέφτουν πάνω σε αυτοκίνητα, εν μέσω αυξανόμενων φόβων για ηφαιστειακή έκρηξη.

Ένας σεισμός μεγέθους 4,0 βαθμών ταρακούνησε χθες, Δευτέρα, την ηφαιστειακή περιοχή Campi Flegrei της Ιταλίας, δυτικά της Νάπολης, καθώς οι σοκαρισμένοι κάτοικοι δημοσίευσαν βίντεο με αυτοκίνητα που κατακλύζονται από συντρίμμια εν μέσω δονήσεων.

Αν και ο σεισμός δεν είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμούς ή μεγάλες ζημιές σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Ιταλίας, προκάλεσε πανικό στους κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους υπό τον φόβο ότι οι δονήσεις θα μπορούσαν να είναι το προοίμιο μιας ηφαιστειακής έκρηξης.

Η περιοχή γύρω από το ηφαίστειο Campi Flegrei, το οποίο εξερράγη για τελευταία φορά το 1538, ήταν το σκηνικό αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας τις τελευταίες ημέρες με μια σειρά δονήσεων.

Περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι ζουν στις περιοχές γύρω από το Campi Flegrei και θα βρίσκονταν σε σοβαρό κίνδυνο σε περίπτωση έκρηξης, μεταδίδει η Daily Mail.

Αυτό συμβαίνει καθώς μια κοινή μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV) της Ιταλίας και του University College London (UCL) διαπίστωσε τον Ιούνιο ότι το ηφαίστειο πλησιάζει στο «σημείο θραύσης» και βρίσκεται σε «εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση».

