«Τρομοκρατική ενέργεια της Ουκρανίας στις βάσεις μας», λέει η Ρωσία – Παραδέχεται ότι κάηκαν αεροσκάφη

«Τρομοκρατική ενέργεια» χαρακτήρισε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας το ουκρανικό σαμποτάζ με drones σε αεροπορικές βάσεις της ρωσικής επικράτειας το πρωί της Κυριακής, ενώ παραδέχθηκε ότι υπήρξαν κάποια πλήγματα σε αεροσκάφη της.

Συγκεκριμένα, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι πραγματοποίησε «τρομοκρατική επίθεση» εναντίον αεροδρομίων στις περιοχές Μουρμάνσκ, Ιρκούτσκ, Ιβάνοβο, Ριαζάν και Αμούρ.

Όπως αναφέρει το Reuters, το υπουργείο υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα αεροδρόμια Ιβάνοβο, Ριαζάν και Αμούρ έχουν αποκρουστεί και ότι ξέσπασε φωτιά στο Μουρμάνσκ και το Ιρκούτσκι που πλέον έχει σβήσει.

Δεν υπάρχουν απώλειες στο στρατιωτικό προσωπικό, λέει η Ρωσία.

Επίσης, η ρωσική πλευρά ισχυρίζεται ότι ορισμένοι συμμετέχοντες που εμπλέκονται στις επιθέσεις έχουν συλληφθεί.

Το υπουργείο Άμυνας προσθέτει ότι αρκετά αεροσκάφη έπιασαν φωτιά μετά τις επιθέσεις, αλλά επισημαίνει ότι οι φωτιές έχουν πλέον σβήσει και ότι δεν υπάρχουν θύματα.

BREAKING: Ukraine unleashes its biggest strike on Russian Air Force yet.

~ Drones smuggled deep into Russian territory hit strategic airbases - up to 40 AIRCRAFT reportedly DESTROYED.



This marks a bold escalation. How will Russia react?pic.twitter.com/fanAFjIqHz