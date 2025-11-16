Τροχαίο στην αυτοκινητοπομπή του Τζέι Ντι Βανς - Αστυνομικός σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην αυτοκινητοπομπή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς στην πολιτεία του Τενεσί.

Το ατύχημα συνέβη στη Μάριβιλ, μια πόλη στην ανατολική πλευρά του Τενεσί, και αφορούσε έναν αστυφύλακα από την Οδική Αστυνομία του Τενεσί και έναν αξιωματικό από το Τμήμα Αστυνομίας της Μάριβιλ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι δύο αξιωματικοί μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Τενεσί για αξιολόγηση και θεραπεία, με τον αξιωματικό της Μάριβιλ να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανακοίνωσε το αστυνομικό τμήμα.

'WE ARE GRATEFUL': Police hail a "group of citizens" who jumped in and administered first aid to Officer Justin Brown after he was injured in a crash during VP Vance’s motorcade in Tennessee. pic.twitter.com/JEOLf1IAe0 — Fox News (@FoxNews) November 16, 2025

«Ζητάμε από όλους να κρατήσουν τον αξιωματικό, την οικογένειά του και το ιατρικό προσωπικό στις προσευχές τους», δήλωσε ο Τόνι Κρις, αρχηγός της αστυνομίας της Μάριβιλ.

Ο Βανς και τα άτομα που βρίσκονταν υπό προστασία στην αυτοκινητοπομπή του δεν επηρεάστηκαν από το ατύχημα, δήλωσε η Κατερίνα Πιρς, υπεύθυνη πράκτορας στο Γραφείο Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Μυστικής Υπηρεσίας στο Νόξβιλ.

Η Οδική Αστυνομία του Τενεσί διερευνά το ατύχημα, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Αστυνομίας της Μάριβιλ.