Τρία πλοία χτυπήθηκαν από βλήματα κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Ένα δεξαμενόπλοιο έγινε το τρίτο πλοίο που χτυπήθηκε το πρωί της Τετάρτης από βλήμα κοντά στα Στενά του Ορμούζ, τη βασική ναυτιλιακή οδό που έχει καταστεί επίκεντρο του πολέμου με το Ιράν.

Το φορτηγό πλοίο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» ενώ βρισκόταν 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι, σύμφωνα με την UKMTO, τη ναυτιλιακή αρχή που είναι υπεύθυνη για την περιοχή.

Το πλήρωμα του πλοίου είναι ασφαλές και δεν υπάρχει περιβαλλοντική επίδραση, σύμφωνα με την έκθεση της UKMTO.

Ένα φορτηγό πλοίο έπιασε φωτιά νωρίτερα και εκκενώθηκε περίπου 11 ναυτικά μίλια βόρεια της χερσονήσου Μουσαντάμ του Ομάν, μετά την επίθεση, σύμφωνα με την UKMTO.

Ένα άλλο φορτηγό πλοίο που χτυπήθηκε στα ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέφερε επίσης ζημιές νωρίτερα την Τετάρτη.

Από την έναρξη του πολέμου, 13 πλοία έχουν δεχτεί επίθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση της UKMTO.