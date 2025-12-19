Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες έπειτα από επίθεση σε σταθμούς του μετρό στην Ταϊβάν - Κατέληξε ο δράστης (pics&vids)

Σοβαρό αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στην Ταϊβάν, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε πολίτες κοντά σε δύο σταθμούς του μετρό στην Ταϊπέι.

Σύμφωνα με το Reuters, τρία άτομα σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι ξεκίνησε επιδρομή στο κέντρο της Ταϊπέι την Παρασκευή, πριν χάσει τη ζωή του κατά τη διάρκεια καταδίωξης από την αστυνομία, αφού έπεσε από ένα κτίριο, δήλωσε ο πρωθυπουργός.

BREAKING: 3 killed, 5 injured as knife attacker goes on rampage in central Taipei, Taiwan after setting off smoke bombs at main train station — Reuters pic.twitter.com/04zgmAZs8T — Rapid Report (@RapidReport2025) December 19, 2025

🚨 BREAKING: Fourth victim confirmed dead. Wang (王), male 37, pronounced dead 10:13 PM at Shin Kong Hospital despite rescue efforts. Death toll: 4 total (3 innocent victims + 1 suspect). Other injured patients (5) remain under medical care. pic.twitter.com/unfpSylLVv — TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) December 19, 2025

Ο άνδρας είχε ρίξει καπνογόνα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ταϊπέι και στη συνέχεια έτρεξε σε έναν κοντινό σταθμό του μετρό σε μια πολυσύχναστη εμπορική περιοχή, επιτιθέμενος σε ανθρώπους καθ’ οδόν, είπε ο πρωθυπουργός Τσο Τζουνγκ-τάι.

Someone just threw a smoke bomb at Taipei Main Station MRT M7 exit, causing one man to fall unconscious. pic.twitter.com/BGtthtxxaY — Foreigners in Taiwan 🇹🇼 外國人在台灣 (@foreignersinTW) December 19, 2025

Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, ο δράστης περικυκλώθηκε από αστυνομικούς και φαίνεται πως πήδηξε από τον έκτο όροφο σε προσπάθεια να διαφύγει τη σύλληψη. Εντοπίστηκε χωρίς σφυγμό, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 7:48 μ.μ., παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

Ο φερόμενος ως δράστης είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο και εκκρεμείς εντάλματα, και το σπίτι του έχει ερευνηθεί, δήλωσε ο Τσο στους δημοσιογράφους. Η βίαιη εγκληματικότητα είναι πολύ σπάνια στην Ταϊβάν.

«Θα ερευνήσουμε το υπόβαθρό του και τις συνδεόμενες σχέσεις του, για να κατανοήσουμε τα κίνητρά του και να προσδιορίσουμε αν υπάρχουν άλλοι συνδεδεμένοι παράγοντες», πρόσθεσε, αναφέροντας τον άνδρα μόνο με το επώνυμό του, Τσανγκ.

Εκτός από καπνογόνα, πιθανόν είχε στην κατοχή του αντικείμενα όπως βόμβες βενζίνης, οι οποίες φαίνεται να κάηκαν στη σκηνή, και φορούσε επίσης κάτι που έμοιαζε με αλεξίσφαιρο γιλέκο και μάσκα, είπε ο Τσο.

«Φαίνεται ότι σκόπιμα έριξε καπνογόνα και οπλίστηκε με ένα μακρύ μαχαίρι για να πραγματοποιήσει αδιάκριτες επιθέσεις στο κοινό.»

Σε αυξημένο συναγερμό όλες οι γραμμές του μετρό

Μετά το περιστατικό, το εμπορικό κέντρο όπου κατέληξε ο δράστης έκλεισε προσωρινά. Σε ανακοίνωσή του, το κατάστημα ανέφερε: «Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι και λυπημένοι για το συμβάν. Προχωρήσαμε άμεσα σε εκκένωση του κοινού και συνεργασία με την αστυνομία για τον έλεγχο των χώρων και την εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας».

Η διοίκηση του μετρό της Ταϊπέι ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε αυξημένο συναγερμό σε όλες τις γραμμές, με ενισχυμένες περιπολίες για τον εντοπισμό ύποπτων ατόμων ή αντικειμένων. Παρά το περιστατικό, τα δρομολόγια του μετρό, των τρένων και του ταχύρρυθμου σιδηροδρόμου συνεχίζονται κανονικά, σύμφωνα με το UDN News.

Ο περιφερειακός αξιωματούχος Τσο Τζουνγκ-τάι ζήτησε από τις υγειονομικές αρχές να παράσχουν κάθε δυνατή ιατρική βοήθεια στους τραυματίες και διέταξε την αστυνομία να διατηρήσει υψηλό επίπεδο επιφυλακής σε καίρια σημεία. Παράλληλα, διεξάγεται εντατική έρευνα για τα κίνητρα του δράστη και το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών.