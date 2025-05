Τρεις νεκροί και 11 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε προάστιο του Σούμι

Στους τρεις ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί και στους 11 οι τραυματίες έπειτα από ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο που έπληξε την Τρίτη (06/05) προάστιο της πόλης Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ολέχ Χριχόροβ αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook πως εξαιτίας της ρωσικής πυραυλικής επίθεσης σκοτώθηκαν ένα 6χρονο αγοράκι, μια 20χρονη και ένας 41χρονος.

Ένδεκα τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Νωρίτερα, την Τρίτη (06/05), ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία έφερε πίσω 205 Ουκρανούς στρατιωτικούς από τη ρωσική αιχμαλωσία στο πλαίσιο ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου.

Our people are free. Our people are home.



Today, Ukraine has brought back 205 warriors. Young and older men from almost all types and branches of the Armed Forces. Defenders of Mariupol and the entire front line.



They have been scattered across many Russian regions, imprisoned… pic.twitter.com/wW8cJ981mg