Τρεις Αυστραλοί στρατιωτικοί επέβαιναν στο αμερικανικό υποβρύχιο που βύθισε ιρανική φρεγάτα ανοιχτά της Σρι Λάνκα

Τρεις Αυστραλοί στρατιωτικοί επέβαιναν στο αμερικανικό υποβρύχιο που βύθισε ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο ανοιχτά της Σρι Λάνκα, δήλωσε σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζι, επιβεβαιώνοντας ότι αυτοί δεν μετείχαν στην επίθεση.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι τρεις Αυστραλοί στρατιωτικοί επέβαιναν στο υποβρύχιο αυτό», σημείωσε ο Αλμπανέζι σε δηλώσεις που έκανε στο αυστραλιανό δίκτυο Sky News.

Οι Αυστραλοί αυτοί βρίσκονταν στο υποβρύχιο λόγω συμφωνίας για εκπαίδευση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο της AUKUS: «πρόκειται για μακροχρόνιες συμφωνίες με τρίτες χώρες, που βρίσκονται σε ισχύ εδώ και καιρό», διευκρίνισε ο Αυστραλός πρωθυπουργός.

Η AUKUS είναι μια αμυντική συμφωνία που υπεγράφη το 2021 από την Ουάσινγκτον με τη Βρετανία και την Αυστραλία με στόχο τον περιορισμό της επιρροής της Κίνας στον Ειρηνικό.

«Μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι κανένας Αυστραλός στρατιωτικός δεν μετείχε σε επιθετική ενέργεια εναντίον του Ιράν», υπογράμμισε επίσης ο Αυστραλός πρωθυπουργός.

Δεκάδες Αυστραλοί στρατιωτικοί έχουν τοποθετηθεί σε αμερικανικά επιθετικά υποβρύχια που σταθμεύουν στο Περλ Χάρμπορ στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της AUKUS, μετέδωσε το εθνικό αυστραλιανό δίκτυο ABC.

Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι η Αυστραλία θα αποκτήσει τουλάχιστον τρία αμερικανικά πυρηνοκίνητα υποβρύχια Virginia από το 2032.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε προχθές, Τετάρτη, ότι βύθισε με τορπίλη το πλοίο το οποίο «πίστευε ότι ήταν ασφαλές σε διεθνή ύδατα», σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Οι νεκροί από τον τορπιλισμό του πλοίου ανέρχονται σε τουλάχιστον 84, σύμφωνα με ανακοίνωση χθες, Πέμπτη, του αρμόδιου νοσοκομείου στη Σρι Λάνκα.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, ο στρατηγός Νταν Κέιν, δήλωσε ότι ήταν "η πρώτη φορά από το 1945" που ένα αμερικανικό επιθετικό υποβρύχιο βυθίζει «εχθρικό μαχητικό πλοίο».

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή