Τραμπ: Θύμα της ρωσικής απάτης ήταν ο αμερικανικός λαός

Με τίτλο «The Real Victim of the Russiagate Hoax Wasn’t Me. It Was the American People» ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε άρθρο του στο περιοδικό Newsweek προσπαθεί να εξηγήσει ότι ουδέποτε η Ρωσία προσπάθησε να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές το 2016 υπέρ του και ότι το αληθινό θύμα αυτής της απάτης ήταν ο αμερικανικός λαός.

«Η έκθεση του ειδικού εισαγγελέα Tζον Ντάραμ (John Durham) καθιστά σαφές πέρα ​​από κάθε αμφιβολία ότι η “ρωσική απάτη” ήταν το πιο φρικτό όπλο της κυβέρνησής μας στην αμερικανική ιστορία. Ήταν ένα έγκλημα όπως κανένα άλλο», αναφέρει στην πρώτη παράγραφο του άρθρου του ο Ντόναλντ Τραμπ, δείχνοντας που θα στρέψει τα βέλη του στη συνέχεια.

«Πριν από επτά χρόνια, υπέβαλα υποψηφιότητα αντιμετωπίζοντας τις πιο διεφθαρμένες δυνάμεις και εδραιωμένα συμφέροντα στην πρωτεύουσα του έθνους μας. Η ατζέντα μου ήταν μια υπαρξιακή απειλή για ένα κατεστημένο της Ουάσιγκτον που πλούτισε και έγινε ισχυρό αιμορραγώντας την Αμερική.

Ορκίστηκα να σταματήσω τη μαζική παράνομη μετανάστευση, να τερματίσω τις παγκοσμιοποιητικές εμπορικές συμφωνίες, να τερματίσω το ξεπούλημα της χώρας μας στην κομμουνιστική Κίνα, να αντισταθώ στη μόνιμη γραφειοκρατία και τα εταιρικά μέσα ενημέρωσης και να σπάσω τον εθισμό των νεοσυντηρητικών σε ατελείωτους ξένους πολέμους. Σε απάντηση, μια μη εκλεγμένη φουρνιά στις ανώτερες τάξεις της κυβέρνησής μας, σε συνεννόηση με την υποψήφια τους, Χίλαρι Κλίντον, και τους συμμάχους τους στα μέσα ενημέρωσης, εξαπέλυσαν την de facto απόπειρα πραξικοπήματος, εις βάρος μου γνωστή ως Russiagate Hoax», γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Στόχος τους ήταν να αποτρέψουν την εκλογή μου, και σε περίπτωση αποτυχίας, να με πετάξουν από το αξίωμα ή να σαμποτάρουν την προεδρία μου, να υπονομεύσουν την ατζέντα μου στο Κογκρέσο, να μπλοκάρουν τις εσωτερικές μου μεταρρυθμίσεις και να παρέμβουν στην εξωτερική μου πολιτική. Για σχεδόν τρία χρόνια, διεξήγαγαν μια τεράστια εκστρατεία παραπληροφόρησης και άνομες διώξεις με βάση το τερατώδες ψέμα ότι ήμουν προδότης της χώρας μου» υποστηρίζει ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος.

Σε συνέχεια των όσων εκφράζει στο άρθρο ο Τραμπ, διατυπώνει την άποψη ότι όσοι συνωμότησαν εναντίον του κατασκεύασαν πλαστά στοιχεία για να λάβουν παράνομα εντάλματα παρακολούθησης και να συκοφαντούν αθώους ανθρώπους μέσω διαρροών στα μέσα ενημέρωσης.

Τα σχόλια του Τραμπ γίνονται την ώρα που διεξάγει εκστρατεία για να γίνει υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τις εκλογές του 2024, έχοντας μεγάλο προβάδισμα έναντι των αντιπάλων, παρά την αυξανόμενη σειρά νομικών υποθέσεων εναντίον του.