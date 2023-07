Τραμπ: «Περίπατος» το χρίσμα, πιθανή η επανεκλογή στον Λευκό Οίκο

Σε πείσμα των ποινικών διώξεων που έχουν ήδη κατατεθεί εις βάρος του αλλά και όσων έπονται, ο Ντόναλντ Τραμπ «συνθλίβει» στις δημοσκοπήσεις την άλλοτε πολλά υποσχόμενη «εναλλακτική λύση» του Ρον ΝτεΣάντις και το σύνολο των αντιπάλων του για το ρεπουμπλικανικό χρίσμα. Διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει την προεκλογική εκστρατεία ακόμη και αν καταδικαστεί και ότι είναι ο μόνος που μπορεί να επικρατήσει του Τζο Μπάιντεν, ελέγχει μία ακλόνητη βάση υποστηρικτών που φαίνεται ότι θα τον ψήφιζε για το χρίσμα ακόμη και αν εν τω μεταξύ είχε καταλήξει στη φυλακή. Η πιθανότητα δε να κερδίσει ο Τραμπ και την αμερικανική προεδρία στην κάλπη του 2024 είναι υπαρκτή και καθόλου χαμηλή…

Η πρώτη δημοσκόπηση των New York Times/Κολλεγίου Σιένα για την εκστρατεία του 2024 έρχεται να αποτυπώσει την απόλυτη κυριαρχία του Ντόναλντ Τραμπ στη ρεπουμπλικανική κούρσα με συντριπτικό προβάδισμα της τάξεως του 54% που τον φέρνει 37 ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τον Ρον Ντε Σάντις, ο οποίος περιορίζεται σε ένα πενιχρό 17%. Όταν ο κυβερνήτης της Φλόριντα ερχόταν στο προσκήνιο για το χρίσμα, όλοι προέβλεπαν μία μονομαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Πλέον είναι ο Τραμπ και οι άλλοι...

Πέραν του Ρον Ντε Σάντις, που ούτως ή άλλως βλέπει προοδευτικά την εκστρατεία του να εκτροχιάζεται, ουδείς εκ των υπόλοιπων υποψηφίων για το χρίσμα καταφέρνει να συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 3% -ανάμεσά τους ο τέως αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, η πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας Νίκι Χέιλι, ο πρώην κυβερνήτης του Νιου Τζέρζι Κρις Κρίστι, καθώς και ο γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας Τιμ Σκοτ.

Donald Trump is dominating his rivals for the GOP presidential nomination, leading his nearest challenger, Gov. Ron DeSantis, by a landslide 37 percentage points among Republican primary voters, according to a New York Times/Siena College poll. https://t.co/X4YFK4HM9d pic.twitter.com/gYXYS7egcY