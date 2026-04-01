Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Τραμπ εκτίμησε ότι η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν «βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τερματισμού των επιχειρήσεων μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Αντίθετα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ουάσινγκτον ενισχύει περαιτέρω τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή, προχωρώντας στην αποστολή και τρίτου αεροπλανοφόρου, σε μια κίνηση που αποτυπώνει τη διαρκή κλιμάκωση στο πεδίο.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος του Ιράν υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε προοπτική λήξης του πολέμου περνά μέσα από την παροχή σαφών και δεσμευτικών εγγυήσεων, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη επιθέσεων.

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα, παρουσιάζοντας τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ, ενώ στο ενεργειακό μέτωπο οι πιέσεις παραμένουν έντονες, με τις τιμές καυσίμων να κινούνται ανοδικά.

Παράλληλα, η ένταση επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, καθώς η Τεχεράνη προειδοποιεί με αντίποινα, ακόμη και σε βάρος αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας.

Στο διπλωματικό επίπεδο, η δυσπιστία παραμένει βαθιά, με το Ιράν να απορρίπτει σενάρια διαπραγμάτευσης υπό τις παρούσες συνθήκες. Την ίδια στιγμή, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται σε πολλαπλά μέτωπα, διατηρώντας την ευρύτερη περιοχή σε κατάσταση υψηλής έντασης.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Νέο χρονοδιάγραμμα: Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα το βράδυ της Τετάρτης σχετικά με το Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τη δήλωση του Τραμπ την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν εντός δύο έως τριών εβδομάδων. Πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον δεν θα έχει «καμία σχέση» με το κλείσιμο τα Στενά του Ορμούζ, καλώντας παράλληλα άλλες χώρες να «πάρουν το δικό τους πετρέλαιο».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα το βράδυ της Τετάρτης σχετικά με το Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τη δήλωση του Τραμπ την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν εντός δύο έως τριών εβδομάδων. Πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον δεν θα έχει «καμία σχέση» με το κλείσιμο τα Στενά του Ορμούζ, καλώντας παράλληλα άλλες χώρες να «πάρουν το δικό τους πετρέλαιο». Κόστος ενέργειας: Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έφτασε τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022. Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι τιμές θα μειωθούν γρήγορα μόλις οι ΗΠΑ ολοκληρώσουν την επιχείρησή τους στο Ιράν. Το CNN έχει αναφέρει ότι ο τερματισμός του πολέμου δεν θα συνεπάγεται άμεση μείωση των τιμών στην αντλία.

Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έφτασε τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022. Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι τιμές θα μειωθούν γρήγορα μόλις οι ΗΠΑ ολοκληρώσουν την επιχείρησή τους στο Ιράν. Το CNN έχει αναφέρει ότι ο τερματισμός του πολέμου δεν θα συνεπάγεται άμεση μείωση των τιμών στην αντλία. Απειλές κατά αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας: Οι Apple, Microsoft, Google, Meta, IBM, HP, Intel και Tesla συγκαταλέγονται στις 17 αμερικανικές εταιρείες που η Τεχεράνη έχει απειλήσει ότι θα στοχοποιήσει, εάν σκοτωθούν περισσότεροι Ιρανοί ηγέτες, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars.

Οι Apple, Microsoft, Google, Meta, IBM, HP, Intel και Tesla συγκαταλέγονται στις 17 αμερικανικές εταιρείες που η Τεχεράνη έχει απειλήσει ότι θα στοχοποιήσει, εάν σκοτωθούν περισσότεροι Ιρανοί ηγέτες, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars. Wall Street Journal : Οι ΗΠΑ ενισχύουν περαιτέρω τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, αποστέλλοντας και τρίτο αεροπλανοφόρο, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς πολίτες στη Σαουδική Αραβία να καταφύγουν άμεσα σε ασφαλείς χώρους.

: Οι ΗΠΑ ενισχύουν περαιτέρω τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, αποστέλλοντας και τρίτο αεροπλανοφόρο, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς πολίτες στη Σαουδική Αραβία να καταφύγουν άμεσα σε ασφαλείς χώρους. Ιράν – μήνυμα Πεζεσκιάν : «Είμαστε έτοιμοι να τερματίσουμε τον πόλεμο, αλλά απαιτούμε εγγυήσεις ώστε να αποτραπεί η επανάληψη της επίθεσης», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

: «Είμαστε έτοιμοι να τερματίσουμε τον πόλεμο, αλλά απαιτούμε εγγυήσεις ώστε να αποτραπεί η επανάληψη της επίθεσης», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Στάση Τεχεράνης: Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν απάντησε στις 15 προτάσεις των ΗΠΑ, ούτε υπέβαλε δικές της προτάσεις ή όρους.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν απάντησε στις 15 προτάσεις των ΗΠΑ, ούτε υπέβαλε δικές της προτάσεις ή όρους. Νετανιάχου: «Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, απαριθμώντας τις «δέκα πληγές» που έχουν πλήξει, όπως είπε, το Ιράν και τον άξονά του.

«Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, απαριθμώντας τις «δέκα πληγές» που έχουν πλήξει, όπως είπε, το Ιράν και τον άξονά του. Βηρυτός – Ντάχια: Κλιμακώνεται η ένταση μετά από πλήγμα σε κτήριο, με ένοπλους να αναπτύσσονται στους δρόμους και την κατάσταση να παραμένει εξαιρετικά τεταμένη.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλα όσα συνέβησαν κατά την 31η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

06:48 Ιράν: Επίθεση σε επιβατικό λιμάνι στο Μπαντάρ Αμπάς

Ο Αχμάντ Ναφίσι, ανώτερος αξιωματούχος της επαρχίας Χορμουζγκάν, ανακοίνωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν το επιβατικό λιμάνι στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς πριν από λίγες ώρες.

06:42 Το Ισραήλ αναχαίτισε πύραυλο από την Υεμένη

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης ότι εντόπισε την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη προς το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι τα συστήματα αεράμυνας λειτουργούν για να αναχαιτίσουν την απειλή.

Οι Χούθι της Υεμένης, που είναι προσκείμενοι στο Ιράν, εντάχθηκαν στον περιφερειακό πόλεμο τις τελευταίες ημέρες, εκτοξεύοντας πυραύλους προς το Ισραήλ σε υποστήριξη της Τεχεράνης.

Οι αντάρτες δεν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση της Τετάρτης.

06:39 Η κυβέρνηση της Αργεντινής χαρακτηρίζει τους Φρουρούς της Επανάστασης «τρομοκρατική» οργάνωση



Η κυβέρνηση της Αργεντινής πρόσθεσε χθες τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό του Ιράν, στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων την οποία καταρτίζει, ευθυγραμμιζόμενη στο ζήτημα με αυτή των ΗΠΑ, βασικού συμμάχου της, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι.

Η προσθήκη των Φρουρών της Επανάστασης στον κατάλογο «επιτρέπει την εφαρμογή οικονομικών κυρώσεων και επιχειρησιακών περιορισμών» με σκοπό να παρεμποδιστεί «κάθε δυνατότητα» τους «να δρουν» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, εξηγείται σε προεδρική απόφαση.

Η κυβέρνηση Μιλέι είναι «αποφασισμένη η Δημοκρατία της Αργεντινής να ευθυγραμμιστεί εκ νέου με τον δυτικό πολιτισμό» και να «πολεμήσει το μέτωπο που θέλει να τον καταστρέψει», αναφέρει το κείμενο.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία ο πρόεδρος Μιλέι τον Δεκέμβριο του 2023, η κυβέρνηση της Αργεντινής έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με αυτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Έχει εκφραστεί δημόσια υπέρ των αμερικανοϊσραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ήδη τον Ιανουάριο η κυβέρνηση Μιλέι είχε εγγράψει τη δύναμη Κουντς («Ιερουσαλήμ»), τμήμα των Φρουρών αρμόδιο για επιχειρήσεις στο εξωτερικό, στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων - στην οποία συμπεριλαμβάνεται επίσης η Χαμάς.

Η δικαιοσύνη της Αργεντινής αποδίδει στο Ιράν και στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, την ευθύνη για την βομβιστική ενέργεια εναντίον της εβραϊκής οργάνωσης AMIA στο Μπουένος Άιρες το 1994, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους 85 άνθρωποι κι είχαν τραυματιστεί εκατοντάδες άλλοι.

06:21 Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν την έδρα της Batelco στο Μπαχρέιν

Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν την έδρα της Batelco στη Χαμάλα, την μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Μπαχρέιν, σε μια εγκατάσταση που φιλοξενεί επίσης Amazon Web Services.

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν δήλωσε την Τετάρτη ότι ομάδες πολιτικής άμυνας σβήνουν πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας μετά από αυτό που οι αρχές χαρακτήρισαν ως ιρανική επίθεση, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα στο σημείο. Δεν δόθηκαν άμεσες λεπτομέρειες για την εταιρεία, τα θύματα ή την έκταση των ζημιών.

06:15 Ολική καταστροφή φαρμακευτικής μονάδας στην Τεχεράνη μετά από επίθεση

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA έχει πλέον αναγνωρίσει την εγκατάσταση που έγινε στόχος από αμερικανο-ισραηλινή επίθεση ως τις Μονάδες Φαρμακευτικών Πρώτων Υλών Tofigh Daru στην Τεχεράνη.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Μάντι Πιρσαλέχι, δήλωσε ότι η επίθεση προκάλεσε την ολική καταστροφή των παραγωγικών μονάδων και του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης του εργοστασίου.

06:07 Εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Ιράν (κρατική τηλεόραση)

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ακούστηκε σειρά ισχυρών εκρήξεων στο βόρειο, στο ανατολικό και στο κεντρικό τμήμα της πρωτεύουσας Τεχεράνης.

Εκρήξεις καταγράφτηκαν «σε βόρειες, ανατολικές και κεντρικές συνοικίες» της πρωτεύουσας του Ιράν, σημείωσε το IRIB, το δίκτυο της κρατικής τηλεόρασης, αναφερόμενο σε νέες αμερικανοϊσραηλινές «επιθέσεις».

05:50 Επίθεση drones του Ιράν στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, δεξαμενές καυσίμων στις φλόγες

Επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων αποδιδόμενη στο Ιράν έβαλε στο στόχαστρο δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας πυρκαγιά, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του μικρού εμιράτου, το KUNA, επικαλούμενο εκπρόσωπο της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

«Το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ υπέστη επίθεση με drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν και ένοπλες οργανώσεις που το υποστηρίζουν», ανέφερε ο Αμπντουλά αλ Ράτζι, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως τα drones «στοχοποίησαν (...) δεξαμενές καυσίμων, προκαλώντας πελώρια πυρκαγιά», πάντως δεν υπήρξαν θύματα.

05:33 Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο επαναλαμβάνει ότι η Ουάσιγκτον «θα επανεξετάσει» τη σχέση της με το NATO

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε χθες Τρίτη ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρόκειται να «επανεξετάσει» τη σχέση της με το NATO αφού τερματιστεί ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του Ιράν, ο οποίος συνεχίζεται.

«Νομίζω ότι δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως αφού τερματιστεί αυτή η σύγκρουση (σ.σ. ο πόλεμος εναντίον του Ιράν), θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη σχέση» με τον οργανισμό του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού, είπε ο κ. Ρούμπιο στο Fox News.

«Θα πρέπει να επανεξετάσουμε την αξία του NATO για τη χώρα μας στο πλαίσιο αυτής της συμμαχίας», επέμεινε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, τονίζοντας ότι την τελική απόφαση θα τη λάβει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

05:18 Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα κοντά στο Κατάρ (UKMTO)

«Άγνωστο βλήμα» χτύπησε δεξαμενόπλοιο στον θαλάσσιο χώρο περίπου 17 ναυτικά μίλια (περίπου 30 χιλιόμετρα) βόρεια από τη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, επικαλούμενη αναφορά του πλοιάρχου.

«Το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά το κύτος πάνω από την ίσαλο γραμμή», ανέφερε η υπηρεσία, διευκρινίζοντας πως το πλήρωμα είναι ασφαλές και ότι δεν διαπιστώθηκε ρύπανση του περιβάλλοντος.

04:47 Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δημοσίευσε νέο βίντεο από στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν

«Οι αμερικανικές δυνάμεις ρίχνουν πυρομαχικά ακριβείας σε υπόγειους στρατιωτικούς στόχους βαθιά μέσα στο Ιράν για να υποβαθμίσουν περαιτέρω την ικανότητα του ιρανικού καθεστώτος να προβάλλει την εξουσία με ουσιαστικούς τρόπους πέρα ​​από τα σύνορά του», αναφέρει η CENTCOM στη λεζάντα του βίντεο.

03:55 Ιράν: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς όσον αφορά τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν το βράδυ της Τετάρτης (σ.σ. τοπική ώρα· ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε μέσω X χθες Τρίτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Αύριο το βράδυ στις 9» (σ.σ. τοπική ώρα· στις 04:00 της Πέμπτης ώρα Ελλάδας), «ο πρόεδρος Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στο έθνος για να δώσει νέες σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά το Ιράν», ανέφερε η κ. Λέβιτ.

02:31 Το Ισραήλ στοχοποίησε «ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ» και δεύτερο «υψηλόβαθμο τρομοκράτη» στη Βηρυτό.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη «ανώτερο διοικητή» του σιιτικής τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, προσκείμενου στο Ιράν, και «υψηλόβαθμο τρομοκράτη» στη Βηρυτό.

«Πριν από λίγο, σε δυο χωριστά πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ και άλλον υψηλόβαθμο τρομοκράτη», αναφέρει ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram και δεν ξεκαθαρίζει αν ο δεύτερος στόχος ανήκε στη λιβανική τρομοκρατική οργάνωδση ή όχι.

02:10 Αραγτσί: «Στο μηδέν η εμπιστοσύνη προς τις ΗΠΑ»

Η κυβέρνηση του Ιράν δεν έχει πάρει ακόμη καμιά απόφαση για το εάν θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, τόνισε χθες Τρίτη ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν εξέφρασε τη δυσπιστία της Τεχεράνης: «Δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη στο ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ θα φέρουν αποτελέσματα. Το επίπεδο της εμπιστοσύνης βρίσκεται στο μηδέν». Εξήγησε πως «δεν βλέπουμε τιμιότητα» στην άλλη πλευρά.

Η Τεχεράνη θα αποδεχόταν μόνο τον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών στην περιοχή και όχι κατάπαυση του πυρός που θα προέβλεπε μόνο την αναστολή των επιθέσεων εναντίον του Ιράν, είπε ακόμη ο κ. Αραγτσί, προφανώς αναφερόμενος στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ ενεπλάκη στις αρχές Μαρτίου σε νέο πόλεμο με τη σιιτική τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Αναφέρθηκε, για πρώτη φορά, σε απευθείας επικοινωνία με την αμερικανική κυβέρνηση. Εξήγησε ότι ανταλλάσσει μηνύματα με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ.

«Λαμβάνω μηνύματα από τον Γουίτκοφ απευθείας, όπως προηγουμένως», όμως «αυτό δεν σημαίνει πως βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις», τόνισε στο τηλεοπτικό δίκτυο. Ο Αμπάς Αραγτσί σημείωσε ακόμη πως η ιρανική κυβέρνηση ούτε απάντησε στην πρόταση 15 σημείων που μεταδόθηκε ότι έκανε η Ουάσιγκτον, ούτε υπέβαλε δική της αντιπρόταση. «Δεν είναι αληθής ο ισχυρισμός (της Ουάσιγκτον) για διαπραγματεύσεις με οποιονδήποτε στο Ιράν», επέμεινε.

01:34 Νέες ισχυρές εκρήξεις στη Βηρυτό

Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στη Βηρυτό τις πρώτες πρωινές ώρες, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Ανταποκριτής του AFP είδε στήλη καπνού να υψώνεται στη συνοικία Τζίνα, κοντά στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, μετά τις εκρήξεις που ακούστηκαν σε όλη την πόλη, ενώ ασθενοφόρα έσπευδαν στην περιοχή. Ήταν αποτέλεσμα βομβαρδισμών από σκάφη του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, μετέδωσε το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Λίγο νωρίτερα, όχημα έγινε στόχος επανειλημμένων πληγμάτων ισραηλινού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο στον νότιο τομέα της Βηρυτού, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο.

01:13 Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα τερματίσουν την εκστρατεία στο Ιράν σε δύο με τρεις εβδομάδες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο βασικός στόχος των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν ήταν να διασφαλιστεί ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να αναπτύξει πυρηνικό όπλο, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος αυτός έχει ήδη επιτευχθεί. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η βασική επιδίωξη της στρατηγικής των ΗΠΑ ήταν να εμποδιστεί το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. «Αυτός ήταν ο στόχος και έχει επιτευχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις στο πεδίο έχουν οδηγήσει σε σημαντική αποδυνάμωση των δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

Σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται στην τελική φάση. «Τώρα ολοκληρώνουμε τη δουλειά. Νομίζω ότι σε δύο εβδομάδες ή ίσως σε λίγες ημέρες παραπάνω, θα έχουμε τελειώσει. Θέλουμε να εξουδετερώσουμε ό,τι έχουν», δήλωσε. Ο Τραμπ ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης πριν από την ολοκλήρωση των εξελίξεων.

«Θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η έκβαση δεν εξαρτάται απαραίτητα από το αν το Ιράν θα προσέλθει σε διαπραγματεύσεις. «Δεν έχει σημασία αν έρθουν στο τραπέζι ή όχι. Τους έχουμε καθυστερήσει 15 έως 20 χρόνια. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν στρατό, δεν έχουν αεροπορία», υποστήριξε. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η ιρανική ηγεσία έχει αποδυναμωθεί, σημειώνοντας ότι «δεν έχουν ηγέτες».

00:24: Ρούμπιο: Η αποστολή των ΗΠΑ ήταν ξεκάθαρη από την αρχή

«Από την πρώτη μέρα, η αποστολή ήταν ξεκάθαρη: Αυτή ήταν η τελευταία, καλύτερη ευκαιρία να εξαλειφθεί οριστικά η απειλή του Ιράν - ώστε να μην μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», ανέφερε σε βίντεό του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

00:22 Αυτές είναι οι εταιρείες που θα χτυπήσουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι ακόλουθες 18 εταιρείες θα αποτελούν στόχο του Ιραν από την 1η Απριλίου:

- Apple

- Boeing

- Cisco

- Dell

- G42 ( εταιρεία χαρτοφυλακίου ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)

- General Electric

- Google

- HP

- IBM

- Intel

- JP Morgan

- Meta

- Microsoft

- Nvidia

- Oracle

- Palantir (αμερικανική εταιρεία λογισμικού)

- Spire Solutions (εταιρεία κυβερνοασφάλειας από τα Εμιράτα)

- Tesla