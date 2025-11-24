Τραμπ: Θα ταξιδέψω τον Απρίλιο στην Κίνα   

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, κατά την οποία συζήτησαν μεταξύ άλλων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη διακίνηση φαιντανύλης και τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων.

«Καταλήξαμε σε μια καλή και πολύ σημαντική συμφωνία για τους σπουδαίους αγρότες μας», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα «είναι εξαιρετικά ισχυρή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επίσης ότι αποδέχθηκε πρόσκληση του Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, συμπληρώνοντας ότι θα ακολουθήσει επίσημη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ.

Τραμπ σε Σι: ΗΠΑ και Κίνα πρέπει να διατηρήσουν τη δυναμική στη σχέση τους

Νωρίτερα, ο Τραμπ τόνισε στον Σι Τζινπίνγ ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα θα πρέπει να «διατηρήσουν τη δυναμική στις σχέσεις τους» και «η επιστροφή της Ταϊβάν στην Κίνα αποτελεί σημαντικό μέρος της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης».

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ πολέμησαν κάποτε η μία στο πλευρά της άλλης εναντίον του φασισμού και του μιλιταρισμού και θα έπρεπε τώρα να εργαστούν από κοινού για να διασφαλίσουν τα αποτελέσματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», είπε ο Σι, σύμφωνα με το Xinhua.

Υπενθυμίζεται ότι Τραμπ και Σι συναντήθηκαν για πρώτη φορά από το 2019 τον Οκτώβριο, στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, με τις συνομιλίες τους να πραγματοποιούνται με φόντο τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.

Η μάχη μεταξύ των δύο μεγάλων παγκόσμιων οικονομιών, που περιλαμβάνει τα πάντα, από τις σπάνιες γαίες έως τη σόγια και τους τελωνειακούς δασμούς συντάραξε τις αγορές και διατάραξε τους διαύλους εφοδιασμού για μήνες.

Ο Σι είπε επίσης στον Τραμπ πως η «επιτυχημένη» συνάντηση του Μπουσάν συνέβαλε στο «να δημιουργηθεί μια δυναμική στη διαρκή κίνηση του γιγαντιαίου πλοίου των κινεζο-αμερικανικών σχέσεων», μετέδωσε το Νέο Κίνα.

«Μετά τη συνάντηση του Μπουσάν, οι σινο-αμερικανικές σχέσεις στο σύνολό τους παρέμειναν σταθερές και συνεχίζουν να βελτιώνονται, γεγονός που χαιρετίζουν οι δύο χώρες και η διεθνής κοινότητα», συμπλήρωσε ο Σι.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε τη συνομιλία Τραμπ και Σι, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Τα γεγονότα δείχνουν ξανά ότι η συνεργασία ωφελεί και τις δύο πλευρές, ενώ η αντιπαράθεση πληγώνει και τις δύο», είπε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομόλογό του.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης και τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Σι Τζινπίνγκ να επαναλαμβάνει ότι η Κίνα στηρίζει όλες τις προσπάθειες που συμβάλλουν στην ειρήνη, απευθύνοντας έκκληση σε όλες τις πλευρές να περιορίσουν τις διαφορές τους.