Τραμπ: Απειλεί να αναπτύξει στρατό σε Σικάγο και Ν. Υόρκη - Σύντομα οι Εθνοφρουροί θα οπλοφορούν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη δήμαρχο της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ «να ανασκουμπωθεί» απειλώντας ότι δεν θα παραμείνει στη θέση της για πολύ καιρό, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι σκοπεύει να αναπτύξει στρατό και σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως στο Σικάγο και τη Νέα Υόρκη.

«Ήταν επικίνδυνη» η κατάσταση στην Ουάσινγκτον, είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Οβάλ Γραφείο. «Ήταν φρικτό και η δήμαρχος Μπάουζερ καλά θα κάνει να συγκροτηθεί, διαφορετικά δεν θα είναι δήμαρχος για πολύ καιρό ακόμη, επειδή αναλάβαμε με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να λειτουργήσουμε (σ.σ. την πόλη) όπως θα έπρεπε να λειτουργεί», είπε.

Να σημειωθεί ότι σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στην Ουάσινγκτον λέγοντας: «Η Ουάσινγκτον είναι ξανά ασφαλής! Τα πλήθη επιστρέφουν, το πνεύμα είναι υψηλό, και η Εθνοφρουρά μαζί με την Αστυνομία της Ουάσινγκτον κάνουν φανταστική δουλειά. Είναι παρόντες με δύναμη και δεν παίζουν παιχνίδια. Για πρώτη φορά που θυμόμαστε, δεν υπήρξαν δολοφονίες αυτή την εβδομάδα. Η δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ πρέπει να σταματήσει άμεσα να δίνει ψευδή ή εξαιρετικά ανακριβή στοιχεία για την εγκληματικότητα, διαφορετικά μπορεί να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρους και ολοκληρωτικής ομοσπονδιακής ανάμειξης στην πόλη. Η Ουάσινγκτον σύντομα θα είναι ξανά υπέροχη».

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εγκληματικότητα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και ανέπτυξε Εθνοφρουρούς και ομοσπονδιακούς πράκτορες στους δρόμους της.

Σήμερα είπε ότι σχεδιάζει να επεκτείνει την «πάταξη της εγκληματικότητας» και στο Σικάγο που «είναι χάλια». «Το Σικάγο θα είναι πιθανότατα η επόμενη πόλη που θα καταστήσουμε ασφαλή και μετά θα βοηθήσουμε τη Νέα Υόρκη», είπε. «Όταν είμαστε έτοιμοι, θα ξεκινήσουμε από το Σικάγο. Μπορεί να καθαρίσουμε και το Σαν Φρανσίσκο», πρόσθεσε.

Οι Εθνοφρουροί στην Ουάσινγκτον «σύντομα θα οπλοφορούν»

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, διέταξε τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς που περιπολούν τους δρόμους της Ουάσινγκτον να φέρουν όπλα, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο την Παρασκευή.

Η κίνηση αυτή αφορά την ενίσχυση της παρουσίας της φρουράς κατά την επιβολή του νόμου, έπειτα από εντολές του προέδρου Τραμπ.

Το Πεντάγωνο δεν παρείχε άμεσα λεπτομέρειες για το πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η νέα οδηγία ή ποιοι είναι οι λόγοι που την καθιστούν αναγκαία. Η απόφαση έρχεται καθώς σχεδόν 2.000 μέλη της Εθνοφρουράς βρίσκονται ήδη στην πόλη, με πρόσφατη άφιξη εκατοντάδων στρατιωτών από πολιτείες υπό ρεπουμπλικανική διοίκηση.

Προηγουμένως, το Πεντάγωνο και ο Στρατός είχαν ανακοινώσει ότι τα στρατεύματα δεν θα φέρουν όπλα. Η νέα οδηγία ορίζει ότι τα μέλη θα φέρουν τον οπλισμό που τους έχει εκδοθεί από την υπηρεσία τους.

Η Εθνοφρουρά έχει αναπτυχθεί στην Ουάσινγκτον από την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Τραμπ διέταξε τη φρουρά να καταστείλει ό,τι χαρακτήρισε «επιδημία εγκληματικότητας». Ομοσπονδιακοί πράκτορες περιπολούν επίσης στην πόλη, ενώ ο πρόεδρος ανέλαβε τον έλεγχο του τοπικού Τμήματος Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Τα στρατεύματα δεν έχουν συμμετάσχει ακόμη στην επιβολή του νόμου και περιορίζονται στην προστασία σημείων όπως το National Mall και ο σταθμός Union, καθώς και στη βοήθεια στον έλεγχο του πλήθους. Ορισμένα μέλη έχουν θεαθεί να ταΐζουν σκίουρους, να βοηθούν πολίτες με τις αποσκευές τους ή να φωτογραφίζονται με περαστικούς. Δεν υπάρχουν εμφανείς απειλές που να απαιτούν τη χρήση όπλων.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η παρουσία της Εθνοφρουράς αυξάνει την ασφάλεια, ενώ οι τοπικοί αξιωματούχοι θεωρούν την κίνηση περιττή. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η βίαιη εγκληματικότητα στην Ουάσινγκτον μειώνεται τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, παρά τις ισχυριζόμενες αυξήσεις από τον πρόεδρο.

Πηγή: Reuters, CBS News